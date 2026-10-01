CALCIOMERCATO LAZIO
Anche per le fasce si pesca dagli svincolati: ecco i due nomi sul taccuino di Fabiani
Oltre ai nomi per il centrocampo, la Lazio starebbe attenzionando la lista degli svincolati anche per quanto riguarda le fasce: i due nomi, secondo quanto riferito da Il Messaggero, sono quelli di Diego Luna e Liel Abada.
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Luna e Abada, i due nomi in lista per le fasce: chi sono i due svincolati
Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de Il Messaggero, sarebbero due in tal senso i nomi attenzionati per le fasce: da un lato Diego Luna, statunitense classe 2003 che a fine 2026 andrà in scadenza con il Real Salt Lake City, dall’altro Liel Abada, israeliano classe 2001 che seguirà lo stesso percorso con Charlotte FC. Il problema, però, risiederebbe nell’alto ingaggio che i due calciatori prendono in America.
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CLASSIFICA SERIE A 2026-27
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