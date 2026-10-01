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CALCIOMERCATO LAZIO

Anche per le fasce si pesca dagli svincolati: ecco i due nomi sul taccuino di Fabiani

Published

3 ore ago

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Luna Abada Lazio

Oltre ai nomi per il centrocampo, la Lazio starebbe attenzionando la lista degli svincolati anche per quanto riguarda le fasce: i due nomi, secondo quanto riferito da Il Messaggero, sono quelli di Diego Luna e Liel Abada.

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Luna e Abada, i due nomi in lista per le fasce: chi sono i due svincolati

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de Il Messaggero, sarebbero due in tal senso i nomi attenzionati per le fasce: da un lato Diego Luna, statunitense classe 2003 che a fine 2026 andrà in scadenza con il Real Salt Lake City, dall’altro Liel Abada, israeliano classe 2001 che seguirà lo stesso percorso con Charlotte FC. Il problema, però, risiederebbe nell’alto ingaggio che i due calciatori prendono in America.

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Sono redattore di Lazionews.eu e inviato da poco più di un anno. 29 anni, ho collaborato con diversi giornali online, sportivi e non, maturando una pluriennale esperienza nel settore. Seguo la Lazio con professionalità e serietà. Ho conseguito una laurea magistrale in Filologia Moderna all'università La Sapienza di Roma.

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