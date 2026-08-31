Nuovo nome per la fascia: piace l’iracheno Madjed dell’Hammarby

Un nuovo nome sarebbe spuntato per la fascia destra della Lazio e risponderebbe al nome di Montader Madjed dell’Hammarby; l’iracheno classe 2005 potrebbe rappresentare il colpo in extremis del calciomercato biancoceleste.

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Calciomercato: ecco Madjed dell’Hammarby per la fascia, tutti gli aggiornamenti

Come riportato da TMW, nelle ultime ore sarebbe spuntato il nome di Montader Madjed per la fascia destra della Lazio. Il calciatore, classe 2005 iracheno, è un mancino naturale, abituato ad accentrarsi partendo dalla destra per poi ritornare sul piede naturale. Il suo arrivo potrebbe arrivare dopo l’addio di Cancellieri, possibile ma affatto sicuro in queste ultime ore di mercato. Ha un contratto fino al dicembre 2028 con il club svedese, ma il club biancoceleste lo sta valutando e costantemente monitorando. Altro profilo attenzionato è quello di Bjerkebo, in forze al Sirius.

Redazione Lazionews.eu

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