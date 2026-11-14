Tavares e Taylor restano, Man potrebbe arrivare: i piani per gennaio

La Lazio sta già guardando avanti, come tutte le altre squadre, alla finestra di mercato di gennaio, per rinforzare la squadra nei ruoli dove essa appare più carente; un nome che piace è quello di Dennis Man, attaccante del PSV Eindhoven, ma sarà importante anche evitare di cedere pezzi pregiati, come per esempio Nuno Tavares e Kenneth Taylor.

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Man, attaccante del PSV, è sul taccuino degli scout della Lazio

I biancocelesti devono ancora capire come potranno muoversi sul mercato, dal momento che rischiano una nuova sanzione, ma intanto c’è una certezza: tutti i big resteranno. Non ci sarà nessuna cessione e si farà qualche pensiero per un eventuale inserimento, qualora si potesse operare.

L’idea Icardi rimane tale, nel senso che non ci sono mai stati veramente passi concreti, ma solo sondaggi senza mai entrare nello specifico: Gattuso non è convinto dal nome e le pretese salariali dell’argentino sono considerevoli. Un giocatore che piace è Dennis Man del PSV Ehindoven, attaccante con un passato al Parma a cui non dispiacerebbe la possibilità di tornare a giocare in Serie A. Per poter approfondire meglio il discorso la Lazio dovrebbe però capire bene cosa accadrà con Cancellieri. Se nella sessione invernale dovesse andare via, allora ci sarebbe il margine per provare a intavolare una trattativa.

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