Fabiani a lavoro per Gattuso, ecco l’ala per gennaio: si guarda in Olanda

La Lazio avrebbe messo nel mirino Dennis Man del Psv per rinforzare il proprio reparto avanzato: l’ex Parma offrirebbe qualità e imprevedibilità all’attacco di Gattuso.

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Calciomercato: Dennis Man obiettivo concreto per l’attacco della Lazio

AGGIORNAMENTO 12 NOVEMBRE – Secondo quanto riportato nell’edizione odierna di Tuttosport, l’obiettivi della Lazio è quello di puntellare la rosa biancoceleste. Il ds Fabiani è già a lavoro per consegnare i nomi giusti a Gattuso, in cima alla lista c’è un obiettivo trattato anche negli ultimi mesi: si tratta di Dennis Man, ala del Psv con un passato al Parma e che tornerebbe volentieri in Italia. Cancellieri può partire e andrà sostituito con un calciatore a lui superiore. Contati esplorativi tra le parti ci sono già stati, ora bisogna andare più in profondità.

AGGIORNAMENTO 8 NOVEMBRE – Schira ha da poco rilanciato: Man è ancora una possibilità per la Lazio. L’ex Parma vorrebbe giocare di più e questo lo spingerebbe a lasciare il PSV già a gennaio. Se il calciomercato sarà aperto per la Lazio oppure no ad oggi è difficile dirlo, la cosa certa è che il club biancoceleste in questo momento rimane un’opzione per l’esterno romeno.

AGGIORNAMENTO 31 AGOSTO 18:40 – Secondo quanto rivelato da Nicolò Schira l’incontro fra Beppe Riso, agente di Dennis Man e la Lazio sarebbe stato molto positivo. Il club biancoceleste ha formulato un’offerta di prestito con diritto di riscatto. Entro stasera la risposta del PSV. Man gradirebbe tornare in Italia.

Come rivelato dall’esperto di mercato Gianluca Di Marzio, la Lazio avrebbe messo gli occhi sull’attaccante del PSV Dennis Man, che ha già calcato i campi di Serie A con la maglia del Parma. Valutazione del calciatore intorno ai 15 milioni di euro.

Redazione Lazionews.eu

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