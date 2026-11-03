Connect with us

CALCIOMERCATO LAZIO

Lazio a caccia del nuovo Milinkovic-Savic: pronta l’offerta per il classe 2008 dell’Austria Vienna

Published

36 minuti ago

on

Markovic Lazio

Gennaro Gattuso crede nei giovani, fin da subito un buona notizia per il club che continua a sondare il terreno in giro per l’Europa a caccia di brillanti talenti: l’ultimo nome di grido è ora quello del classe 2008 Vasilije Markovic, centrocampista dell’Austria Vienna.

LEGGI ANCHE: Frattesi e Colombo, cosa si sono detti nel colloquio in Lazio Cagliari: spunta il retroscena

Calciomercato: piace Markovic dell’Austria Vienna, tutti gli aggiornamenti

AGGIORNAMENTO 3 NOVEMBRE – Vasilije Markovic, centrocampista dell’Austria Vienna. Classe 2008, 184 centimetri di altezza per 78 kg di muscoli. E’ stato accostato a Milinkovic Savic, ex centrocampista della Lazio e della nazionale serba per la forza fisica, l’attenzione difensiva e gli inserimenti in zona gol. La Lazio lo aveva messo nel mirino in estate, per poi virare su Galassi. Sul calciatore c’è anche il Como, con l’Austria Vienna che ha blindato il calciatore con un rinnovo di contratto fino al 2029. Il club austriaco alzerà il prezzo, la Lazio ci proverà fino alla fine.

L’ultima suggestione per una Lazio futuribile arriva dall’Austria, secondo Tuttomercatoweb ad essere finito nel mirino del club è ora il diciottenne Vasilije Markovic di proprietà dell’Austria Vienna. Per gli esperti si tratta di una dei centrali, è bravo a giocare a centrocampo ma anche in difesa, più forti in prospettiva e questo starebbe spingendo la Lazio a puntare su di lui. Ha già cominciato a giocare con buona regolarità nel massimo campionato austriaco ma, qualcosa l’operazione dovesse andare in porto, la sensazione che inizialmente Markovic potrebbe passare dalla Primavera giusto per ambientarsi un po’. In questo momento, tuttavia, la trattativa rimane agli albori e la Lazio continua a valutare anche altre alternative.

Non solo Markovic, c’è anche Hautekiet per la difesa

In attesa di capire quale sarà il futuro di Romagnoli, la Lazio sta piano piano trovando un quella composta da Doekhi e Provstgaard la sua nuova coppia, per il presente ma anche per il futuro. Ciononostante la rosa dietro rimane ancora corta, Patric e Gigot sono ancora ai margini per problemi fisici e durante la stagione potrebbero non essere al 100%. Per questo è importante sondare altri nomi, come quello di Ibe Hautekiet dello Standard Liegi, altro profilo gradito ai biancocelesti.

@Copyright Lazionews.eu
Riproduzione, anche parziale, vietata. Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – TELEGRAM

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – WHATSAPP

Related Topics:

La nostra redazione nasce nel 2011, per la grande immensa passione per la Lazio che ci ha sempre guidato dalla nascita. Il nostro obiettivo è quello di rendere l'informazione biancoceleste libera da ogni tipo di commento e di opinione personale. A noi piace fare i 'cronisti', raccontare quello che vediamo, quello che ci viene detto attraverso le nostre esclusive, approfondire ogni tematica riguardante la prima squadra della Capitale. Il nostro slogan? "Lazionews.eu: la tua Lazio, in tempo reale". FORZA LAZIO!!!

Prossima partita Calendario ›
Serie A · 11ª 08/11/2026 · 12:30
Napoli
VS
Lazio
Probabili formazioni
Trasferta

Ultima partita Calendario ›
Serie A · 10ª 01/11/2026 · 15:00
Lazio
2-1
Finale
Cagliari
Vittoria
Leggi la cronaca
Stadio Olimpico · Roma

CLASSIFICA SERIE A 2026-27

# Squadra Pt G
1 LAZIO 28 10
2 Inter 25 10
3 Roma 24 10
4 Como 23 10
5 Milan 21 10
6 Frosinone 20 10
7 Juventus 17 10
8 Napoli 14 10
9 Bologna 14 10
10 Torino 13 10
11 Genoa 13 10
12 Cagliari 13 10
13 Atalanta 11 9
14 Lecce 9 9
15 Sassuolo 8 9
16 Monza 7 10
17 Fiorentina 5 9
18 Parma 5 9
19 Udinese 5 10
20 Venezia 3 10
Scudetto
Champions League
Europa League
Conference League
Retrocessione

Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027

PIÙ LETTI