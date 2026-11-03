Lazio a caccia del nuovo Milinkovic-Savic: pronta l’offerta per il classe 2008 dell’Austria Vienna

Gennaro Gattuso crede nei giovani, fin da subito un buona notizia per il club che continua a sondare il terreno in giro per l’Europa a caccia di brillanti talenti: l’ultimo nome di grido è ora quello del classe 2008 Vasilije Markovic, centrocampista dell’Austria Vienna.

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Calciomercato: piace Markovic dell’Austria Vienna, tutti gli aggiornamenti

AGGIORNAMENTO 3 NOVEMBRE – Vasilije Markovic, centrocampista dell’Austria Vienna. Classe 2008, 184 centimetri di altezza per 78 kg di muscoli. E’ stato accostato a Milinkovic Savic, ex centrocampista della Lazio e della nazionale serba per la forza fisica, l’attenzione difensiva e gli inserimenti in zona gol. La Lazio lo aveva messo nel mirino in estate, per poi virare su Galassi. Sul calciatore c’è anche il Como, con l’Austria Vienna che ha blindato il calciatore con un rinnovo di contratto fino al 2029. Il club austriaco alzerà il prezzo, la Lazio ci proverà fino alla fine.

L’ultima suggestione per una Lazio futuribile arriva dall’Austria, secondo Tuttomercatoweb ad essere finito nel mirino del club è ora il diciottenne Vasilije Markovic di proprietà dell’Austria Vienna. Per gli esperti si tratta di una dei centrali, è bravo a giocare a centrocampo ma anche in difesa, più forti in prospettiva e questo starebbe spingendo la Lazio a puntare su di lui. Ha già cominciato a giocare con buona regolarità nel massimo campionato austriaco ma, qualcosa l’operazione dovesse andare in porto, la sensazione che inizialmente Markovic potrebbe passare dalla Primavera giusto per ambientarsi un po’. In questo momento, tuttavia, la trattativa rimane agli albori e la Lazio continua a valutare anche altre alternative.

Non solo Markovic, c’è anche Hautekiet per la difesa

In attesa di capire quale sarà il futuro di Romagnoli, la Lazio sta piano piano trovando un quella composta da Doekhi e Provstgaard la sua nuova coppia, per il presente ma anche per il futuro. Ciononostante la rosa dietro rimane ancora corta, Patric e Gigot sono ancora ai margini per problemi fisici e durante la stagione potrebbero non essere al 100%. Per questo è importante sondare altri nomi, come quello di Ibe Hautekiet dello Standard Liegi, altro profilo gradito ai biancocelesti.

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