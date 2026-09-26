CALCIOMERCATO LAZIO
Calciomercato: derby di Milano per Mendy del Cagliari, ma c’è anche la Lazio
Secondo quanto riportato da La Repubblica, ci sarebbe anche la Lazio tra le società che monitorano l’attaccante del Cagliari Paul Mendy, già in gol 3 volte in 7 gare giocate da inizio stagione.
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Lazio, Milan ed Inter seguono Mendy
Per il quotidiano non ci sarebbe solo la Lazio sul giocatore ma anche Milan e Inter avrebbero mandato scout in queste settimane a visionare il giocatore da vicino. Le relazioni riportate ai club sarebbero state positive, tuttavia per i sardi il giocatore parrebbe considerato incedibile almeno a gennaio per non indebolire la rosa a disposizione di Pisacane. Dunque ogni discorso su un suo possibile addio è rimandato minimo alla prossima estate.
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CLASSIFICA SERIE A 2026-27
|#
|Squadra
|Pt
|G
|1
|Roma
|13
|5
|2
|Inter
|13
|5
|3
|LAZIO
|13
|5
|4
|Cagliari
|12
|5
|5
|Milan
|11
|5
|6
|Frosinone
|10
|5
|7
|Juventus
|10
|5
|8
|Como
|10
|5
|9
|Sassuolo
|7
|5
|10
|Napoli
|7
|5
|11
|Atalanta
|6
|5
|12
|Lecce
|6
|5
|13
|Udinese
|4
|5
|14
|Torino
|4
|5
|15
|Parma
|4
|5
|16
|Monza
|4
|5
|17
|Fiorentina
|4
|5
|18
|Bologna
|2
|5
|19
|Genoa
|1
|5
|20
|Venezia
|0
|5
Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
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