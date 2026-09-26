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Calciomercato: derby di Milano per Mendy del Cagliari, ma c’è anche la Lazio

Published

1 ora ago

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Il direttore sportivo della Lazio Angelo Fabiani Lazionews.eu

Secondo quanto riportato da La Repubblica, ci sarebbe anche la Lazio tra le società che monitorano l’attaccante del Cagliari Paul Mendy, già in gol 3 volte in 7 gare giocate da inizio stagione.

Leggi Anche: Lazio, i convocati di Gattuso per il test contro l’Arezzo

Lazio, Milan ed Inter seguono Mendy

Per il quotidiano non ci sarebbe solo la Lazio sul giocatore ma anche Milan e Inter avrebbero mandato scout in queste settimane a visionare il giocatore da vicino. Le relazioni riportate ai club sarebbero state positive, tuttavia per i sardi il giocatore parrebbe considerato incedibile almeno a gennaio per non indebolire la rosa a disposizione di Pisacane. Dunque ogni discorso su un suo possibile addio è rimandato minimo alla prossima estate.

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# Squadra Pt G
1 Roma 13 5
2 Inter 13 5
3 LAZIO 13 5
4 Cagliari 12 5
5 Milan 11 5
6 Frosinone 10 5
7 Juventus 10 5
8 Como 10 5
9 Sassuolo 7 5
10 Napoli 7 5
11 Atalanta 6 5
12 Lecce 6 5
13 Udinese 4 5
14 Torino 4 5
15 Parma 4 5
16 Monza 4 5
17 Fiorentina 4 5
18 Bologna 2 5
19 Genoa 1 5
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