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ULTIM’ORA: Alvaro Morata proposto alla Lazio, ecco la sitiuazione

Published

1 ora ago

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Morata Lazio

Alvaro Morata, attuale attaccante del Como anche se in uscita dal club lariano, nelle ultime ore – come rivelato da Matteo Moretto – sarebbe stato proposto alla Lazio e al Genoa. Al momento, però, il tutto rimarrebbe non più che una suggestione. Ecco la situazione.

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Calciomercato: Morata offerto alla Lazio, tutti gli aggiornamenti

Matteo Moretto, noto esperto di mercato, ha parlato di un Alvaro Morata proposto dal Como a Lazio e Genoa. Con Dieng definitivamente saltato, Icardi tramontato e Pinamonti in forse, l’ex Juventus e Milan è l’ultimo nome spuntato. Al momento, però, l’operazione appare davvero complessa, sia per la portata economica che per le difficoltà incontrate dall’attaccante spagnolo nell’ultima stagione. Al club biancoceleste servirebbe un centravanti pronto ma giovane, duttile, in grado di adattarsi bene e in fretta alle richieste di Gattuso.

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Sono redattore di Lazionews.eu e inviato da poco più di un anno. 29 anni, ho collaborato con diversi giornali online, sportivi e non, maturando una pluriennale esperienza nel settore. Seguo la Lazio con professionalità e serietà. Ho conseguito una laurea magistrale in Filologia Moderna all'università La Sapienza di Roma.

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