ULTIM’ORA: Alvaro Morata proposto alla Lazio, ecco la sitiuazione

Alvaro Morata, attuale attaccante del Como anche se in uscita dal club lariano, nelle ultime ore – come rivelato da Matteo Moretto – sarebbe stato proposto alla Lazio e al Genoa. Al momento, però, il tutto rimarrebbe non più che una suggestione. Ecco la situazione.

Leggi anche: “Dieng decollerà nelle prossime ore per Belgrado”: confermata l’indiscrezione

Calciomercato: Morata offerto alla Lazio, tutti gli aggiornamenti

Matteo Moretto, noto esperto di mercato, ha parlato di un Alvaro Morata proposto dal Como a Lazio e Genoa. Con Dieng definitivamente saltato, Icardi tramontato e Pinamonti in forse, l’ex Juventus e Milan è l’ultimo nome spuntato. Al momento, però, l’operazione appare davvero complessa, sia per la portata economica che per le difficoltà incontrate dall’attaccante spagnolo nell’ultima stagione. Al club biancoceleste servirebbe un centravanti pronto ma giovane, duttile, in grado di adattarsi bene e in fretta alle richieste di Gattuso.

@Copyright Lazionews.eu

Riproduzione, anche parziale, vietata.

Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge.

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – TELEGRAM

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – WHATSAPP