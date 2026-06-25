Moretto smentisce: “Lucca? Neanche un sondaggio da parte della Lazio”

L’esperto di calciomercato Matteo Moretto è intervenuto al canale YouTube di Fabrizio Romano dove ha fatto il punto della situazione su Lorenzo Lucca, attaccante in uscita dal Napoli e vociferato in orbita Lazio.

Leggi Anche: FIGC: Malagò incontra Abodi per pianificare il futuro del calcio italiano

Per Moretto la Lazio non ha mai cercato Lucca

“Si sta discutendo molto di Lorenzo Lucca alla Lazio, come possibile nome, come possibile profilo da inserire all’interno dell’operazione Gila-Napoli in modo tale da indirizzarla verso un esito positivo. Abbiamo verificato e ad oggi la Lazio non è su Lorenzo Lucca. La Lazio non sta seguendo Lucca e ad oggi non ci sono stati contatti, ma nemmeno sondaggi per Lucca alla Lazio. Quindi ad oggi è una pista che metterei un po’ in disparte.”

@Copyright Lazionews.eu

Riproduzione, anche parziale, vietata.

Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge.

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – TELEGRAM

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – WHATSAPP