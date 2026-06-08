Moretto: “Due club spagnoli vogliono Motta in prestito con opzione”

L’esperto di calciomercato Matteo Moretto, intervenuto al canale YouTube di Fabrizio Romano ha fatto il punto sul portiere della Lazio Edoardo Motta che avrebbe attirato l’interesse di Levante e Valencia.

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Levante e Valencia su Motta, la situazione spiegata da Moretto

“Levante e Valencia hanno chiesto informazioni per Motta e valutano un prestito con opzione. La Lazio, però, lo considera un punto fermo e punta a tenerlo anche nella prossima stagione”.

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