Non solo Zaccagni: la Lazio torna su un vecchio pallino

Tempo di lettura: < 1 minuto

LAZIO CALCIOMERCATO – “Sono rimasto sorpreso che ora si dica da Francoforte che Kostic non è sul mercato e che non è una questione di prezzo”. Con queste parole Igli Tare ha di fatto chiuso in serata le porte alla trattativa Kostic, rilanciando la candidatura di Zaccagni. Ma non solo. In orbita biancoceleste sarebbe, infatti, tornato un vecchio pallino: Josip Brekalo.

Lazio – Brekalo: ritorno di fiamma

Chiusa una porta, si apre un portone. Così, secondo quando riportato dall’esperto di mercato Gianluca Di Marzio, dopo la chiusura quasi totale della trattativa per Kostic, la Lazio si sarebbe rigettata sul profilo di Brekalo, attaccante del Wolfsburg. Sul giocatore, oltre al Villareal, pare esserci anche il Torino: starà ai capitolini provare un inserimento last minute.