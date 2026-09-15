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Noslin, in arrivo un’offerta dagli Emirati: la risposta della Lazio

Published

3 ore ago

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Noslin calciomercato

Chiuso in Italia, il mercato resta tuttora aperto in altre zone del mondo, che possono ancora presentare offerte d’acquisto per i giocatori delle squadre del campionato di Serie A; a tal proposito, Tijjani Noslin sarebbe finito nel mirino di un club degli Emirati Arabi Uniti. Le ultime.

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Calciomercato Lazio, Noslin nel mirino degli emiratini: la situazione

Secondo quanto rivelato da Il Tempo, a Formello sarebbe giunta la proposta di un prestito con diritto di riscatto dagli Emirati Arabi, dove il mercato resta aperto dino al 28 settembre. La formula, però, non convince affatto la Lazio, che punta fortemente sull’olandese, e di certo non sarebbe disposta a privarsene a fronte se non di un’offerta irrinunciabile. Un suo improbabile ma pur sempre possibile addio costringerebbe la Lazio a intervenire sul mercato degli svincolati per colmare il buco che verrebbe a crearsi nel reparto avanzato.

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Dalla passione per lo sport al suo racconto. Laureato in Giurisprudenza all’Università Statale di Milano, scrivo articoli per il web e collaboro con LazioNews.eu da novembre 2025.

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