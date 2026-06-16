Nuno Tavares, il Besiktas ci riprova ma non convince la Lazio: trattativa bloccata

Dopo le voci del Fenerbahce su Nuno Tavares un’altra squadra turca è tornata sul terzino della Lazio: il Besiktas, che, come a gennaio vuole provare a prendere il portoghese. Ecco tutti gli aggiornamenti

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Calciomercato Lazio, il Besiktas su Nuno Tavares. Gli aggiornamenti

AGGIORNAMENTO 16 GIUGNO – Dopo mesi, il Besiktas si ripresenta con lo stesso obiettivo: come riportato da Il Messaggero nella scorsa sessione di mercato, i turchi avevano provato ad acquistare Nuno Tavares, senza successo, e ora vogliono riprovarci offrendo 15 milioni. Il portoghese però vuole restare e Gattuso lo vuole tenere, resta quindi difficile al momento una sua partenza.

AGGIORNAMENTO 2 FEBBRAIO, ORE 15:54 – Come riportato da TMW, il Besiktas continua a provarci per Nuno Tavares ma la proposta non convince la Lazio. La trattativa al momento è bloccata, il portoghese può rimanere a Roma.

AGGIORNAMENTO 2 FEBBRAIO – Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb.com, il Besiktas si sarebbe rifatto avanti nelle ultime ore per Nuno Tavares. C’è il sì del giocatore: si tratta.

AGGIORNAMENTO 1 FEBBRAIO – Stando a quanto riportato da Il Messaggero nella sua edizione odierna, il Besiktas potrebbe lasciar perdere la pista Nuno Tavares spostando l’attenzione di qualche metro. Per il quotidiano i turchi avrebbero fatto un sondaggio per Tsimikas, in prestito alla Roma ma di proprietà del Liverpool. La posizione di Sarri, inoltre, sarebbe quella di trattenere il terzino, che rimarrà a Roma fino a giugno.

AGGIORNAMENTO 30 GENNAIO – Tutto Mercato Web ribadisce che il Besiktas continua a inseguire l’esterno. Nelle scorse ore ci sarebbero stati nuovi contatti tra le parti. Se il portoghese accettasse la Turchia, si potrebbe chiudere l’operazione. Parliamo di una trattativa da 10 milioni di euro che ai biancocelesti andrebbe bene, dal momento che il 35% è destinato all’Arsenal.

AGGIORNAMENTO 29 GENNAIO – Passi avanti tra il Besiktas e Nuno Tavares, con il club turco che starebbe convincendo il portoghese ad accettare l’offerta di trasferimento. Lo riporta Gazzetta.it.

AGGIORNAMENTO 25 GENNAIO – Il Messaggero nella sua edizione odierna torna a parlare di Nuno Tavares, relegato in panchina anche nella trasferta di Lecce e ormai completamente estraneo al progetto Lazio. Per il quotidiano il giocatore aspetta un’offerta o da parte del Como di Fabregas o dall’Arabia Saudita. Nelle ultime settimane si parlava dell’Al Ittihad come possibile destinazione.

AGGIORNAMENTO 21 GENNAIO – Come riportato dal Corriere dello Sport questa mattina, Nuno Tavares ha detto no al Besiktas, rifiutando di fatto la pista turca. Il portoghese era più propenso per la proposta fatta dall’Al-Ittihad, anche se non è da scartare la pista che lo porterebbe al Como.

AGGIORNAMENTO 18 GENNAIO – Il Besiktas è intenzionato a chiudere l’operazione sulla base di un prestito oneroso con il riscatto fissato a 9 milioni di euro ma, come riportato da Il Messaggero, è l’Al-Ittihad a far tentennare il portoghese. Il club arabo può garantirgli un ingaggio ben superiore a quello dei turchi ma, per ora, la formazione di Istanbul è in pole per accaparrarsi le prestazioni del terzino.

AGGIORNAMENTO 17 GENNAIO – La squadra in pole per assicurarsi il cartellino di Nuno Tavares continua ad essere il Besiktas con la Lazio che come sostituto ha già bloccato Pedraza, in uscita a parametro zero dal Villareal in estate. Attenzione però alle sorprese: secondo quanto appreso dall’esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio infatti nelle prossime ore potrebbe inserirsi il Como di Fabregas.

AGGIORNAMENTO 16 GENNAIO – L’operazione destinata a portare Nuno Tavares in Turchia, tra i bianconeri del Besiktas, pare essere in dirittura d’arrivo. A confermarlo, lo stesso presidente del club di Istanbul: “Per quanto riguarda Nuno Tavares, non ci sarebbero problemi legati al giocatore. I contatti con il club di appartenenza sono in corso e nella giornata di ieri si è tenuto un nuovo incontro. La trattativa potrebbe chiudersi già oggi oppure nei prossimi giorni. L’operazione resta ben avviata e non dà segnali di rottura, anche se il club ha già pronto un piano alternativo nel caso in cui l’affare non dovesse andare in porto”.

AGGIORNAMENTO 15 GENNAIO – Il Corriere dello Sport questa mattina torna a parlare della trattativa tra Lazio e Besiktas per Nuno Tavares che stenta a decollare. I turchi infatti tra prestito e diritto di riscatto non sembrano voler andare oltre i 10 milioni di euro, a fronte di una richiesta di partenza della Lazio di 18, con possibile chiusura intorno ai 15. La richiesta del club biancoceleste è alta per tutelarsi dal 35% sulla rivendita che spetta all’Arsenal. Il giocatore resta ai margini del progetto e intanto in estate arriverà Pedraza a parametro zero.

AGGIORMANTO 13 GENNAIO – Sembra arenarsi la trattativa che porterebbe Nuno Tavares al Besiktas. La Lazio esigeva l’inserimento dell’obbligo di riscatto a 10 milioni di Euro, i turchi invece spingevano per altre formule. Sembrava comunque una situazione superabile, ma non si sarebbe neppure trovato un accordo sull’ingaggio del portoghese, che ha portato all’impossibilità di un accordo soddisfacente per le due parti. Tutto bloccato, anche se non sfumato.

AGGIORNAMENTO 12 GENNAIO, ORE 19:55 – Come riportato da TMW, la Lazio avrebbe chiuso per Nuno Tavares al Besiktas. Il portoghese, salvo sorprese, lascerà Formello con la formula del prestito con obbligo di riscatto. Un milione subito, poi 9 a giugno per il riscatto obbligatorio.

AGGIORNAMENTO 12 GENNAIO – Stando a quanto riportato dal Messaggero, il presidente Claudio Lotito avrebbe fissato le condizioni per lasciar partire l’esterno portoghese, conteso da squadre turche e arabe: è necessario accordare un obbligo di riscatto a una cifra non inferiore a 10 milioni di euro. Non bastano, dunque, il semplice diritto di riscatto, né gli 8 milioni offerti in precedenza.

AGGIORNAMENTO 10 GENNAIO ORE 15:00 – Dalla Turchia arrivano conferme dell’interesse del Besiktas per Nuno Tavares. E’ stato il presidente del club bianconero in persona, Serdar Adani, a ribadire le voci: “Siamo al lavoro per ingaggiare Nuno Tavares”, ha dichiarato. Come riportato, dopo il rifiuto della prima proposta di 10 milioni di euro, il club di Istanbul ha avanzato una nuova offerta di 15 milioni per il cartellino del giocatore, valutato 18 milioni dalla Lazio. Il gap tra domanda e offerta, dunque, si riduce ulteriormente.

AGGIORNAMENTO 10 GENNAIO – I turchi spingono per l’esterno portoghese. il Besiktas ha alzato la propria offerta, proponendo la cifra di 15 milioni di euro per assicurarsi le prestazioni del calciatore. Per Tavares sarebbe pronto un contratto davvero attraente: 4 milioni di euro a stagione, ovvero il doppio di quanto guadagna attualmente. L’operazione che potrebbe essere facilitata dall’imminente cessione di Demir Ege Tiknaz al Braga, che è praticamente conclusa. La palla ora passa alla Lazio, che potrebbe accettare la cifra proposta, e alla volontà del ragazzo, che con Sarri non si è mai trovato troppo bene.

Il Besiktas è in cerca di un terzino sinistro da aggiungere alla propria formazione e il nome di Nuno Tavares è stato inserito nella lista degli osservati speciali. Depennato Hadjam, infortunatosi, l’altro giocatore in lizza per un trasferimento in Turchia è Lucas Piton del Vasco da Gama, che non convince appieno. Ecco che, dunque, il terzino portoghese è salito in cima alle preferenze del club bianconero, ma la Lazio ha fatto sapere che è disposta a farlo partire solo quando avrà in pugno un sostituto.

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