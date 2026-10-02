Sirene dall’estero per Tavares: rischio per gennaio, per Lotito priorità al bilancio

In questo momento la Lazio ha fatto il pieno di terzini, soprattutto sulla fascia sinistra dove l’indiziato numero a uscire per questa estate era Nuno Tavares: il portoghese si è fatto notare in questi anni in Serie A e per questo c’è chi starebbe pensando di trattenerlo in Italia, ma anche all’estero. Ecco le ultime.

LEGGI ANCHE: Cataldi di cristallo: ricadute su ricadute, ora il recupero di Danilo preoccupa

Calciomercato: Nuno Tavares piace in A e all’estero, può lasciare la Lazio

AGGIORNAMENTO 2 OTTOBRE – Come riportato da Calciomercato.it, Nuno Tavares potrebbe lasciare la Lazio a gennaio. Il portoghese è in cima alla lista dei desideri di molti club esteri e, a gennaio, per risanare un bilancio che arranca, potrebbe anche essere sacrificato. Voci che vogliono la Juventus su Taylor, ma anche il giovane Motta tra le possibili plusvalenze da mettere a bilancio.

AGGIORNAMENTO 17 AGOSTO – Non sarà quella del Milan la prossima maglia di Nuno Tavares, secondo Il Messaggero il portoghese poteva essere una pedina di scambio per arrivare a Tomori ma tra i biancocelesti e l’inglese sembrerebbe esserci una distanza molto difficile da colmare. Chi rimane invece sulle tracce del calciatore, secondo A Bola, sarebbe invece il Porto che sperò però di chiudere l’affare durante gli ultimi giorni di calciomercato.

AGGIORNAMENTO 16 AGOSTO – Dietro la compulsiva cancellazione di tutti i post legati alla Lazio dai profili social di Tavares potrebbe esserci l’imminente partenza del portoghese. Il classe 2000 ha verosimilmente concluso la sua avventura nella Capitale e vorrebbe provare a lanciarsi con una nuova casacca. A interessarsi nelle ultime ore sarebbe stato il Porto. Secondo quanto riporta Matteo Moretto, il club allenato da Francesco Farioli starebbe valutando di rinforzare la fascia mancina aggiungendo Tavares alla propria rosa. Non sarebbe stata avviata ancora nessuna trattativa e si tratterebbe solo di un interessamento. Ne sapremo di più se si concretizzerà qualcosa.

AGGIORNAMENTO 14 AGOSTO – Dato l’arrivo di Pedraza e le condizioni fisiche non ottimali del portoghese, Nuno Tavares è finito in cima alla lista dei sacrificabili. Secondo la Gazzetta dello Sport, la ricerca di un acquirente ha portato anche a bussare in casa Milan, dove Estupinan e Athekame potrebbero partire. I rossoneri, tuttavia, conservano dubbi sulla sua tenuta fisica. Inoltre, il suo nome compare dopo quello dell’ex Roma Nicola Zalewski, nelle preferenze per il ruolo.

AGGIORNAMENTO 31 LUGLIO – Come riportato dal Corriere della Sera, su Nuno Tavares ci sono diverse squadre interessate. Per quanto riguarda l’Italia, la Fiorentina segue con interesse il terzino portoghese, sempre più chiuso sulla fascia dal neoarrivato Pedraza. Per quanto riguarda l’estero, invece, al momento le principali opzioni sono rappresentate dal Porto, in patria al Portogallo, e dal Besiktas in Turchia.

Con l’arrivo di Alfonso Pedraza a parametro zero e la presenza di Luca Pellegrini, il nome di Nuno Tavares è prepotentemente tornato all’interno della lista dei possibili partenti in casa Lazio. Il laterale portoghese ha avuto alti e bassi nei suoi due anni in biancoceleste, convincente nella prima fase con Marco Baroni in panchina e altalenante poi con Maurizio Sarri l’anno dopo. Per questo la Lazio, come era già successo a gennaio, è tornata a pensare per lui una nuova destinazione. Destinazione che secondo l’esperto di mercato Alfredo Pedullà potrebbe essere ancora in Italia: la sua ultima indiscrezione parla infatti di un interessamento da parte della Fiorentina.

I numeri di Tavares con la Lazio

Tavares è passato dal Nottingham Forest, via Arsenal, alla Lazio, nel luglio del 2024 con la formula del prestito più diritto di riscatto. Opzione che è stata esercitata un anno dopo dai biancocelesti, nelle casse dei londinesi sono finiti circa 5,5 milioni di euro. Oggi il valore del suo cartellino si aggira intorno ai 10/15 milioni, soprattutto se si considera il contratto in scadenza nel 2029. In casso di passaggio alla Fiorentina, o comunque di addio, saluterebbe la Lazio e i laziali dopo aver confezionato 10 assist in tutte le competizioni ma senza aver mai gonfiato la rete.

@Copyright Lazionews.eu

Riproduzione, anche parziale, vietata.

Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge.

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – TELEGRAM

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – WHATSAPP