CALCIOMERCATO LAZIO
La Juventus insidia Tavares e tenta l’affondo: ecco la risposta della Lazio
Nuno Tavares è (era) sul mercato fino a qualche giorno fa, poi il dietrofront di Lotito che ha fatto muro alle offerte del Porto; nelle ultime ore, inoltre, si sarebbe fatta avanti anche la Juventus, trovando però il no secco della dirigenza biancoceleste.
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Calciomercato: Nuno Tavares in orbita Juventus, gli aggiornamenti
Nuno Tavares è stato in orbita Juventus per diverso tempo, salvo poi affievolirsi l’interesse. Negli ultimi giorni, però, secondo quanto riportato da fonti ben informate e vicino alla nostra redazione, il club bianconero avrebbe riprovato ad assestare un assalto per l’ex Arsenal, salvo poi scontrarsi con il muro del presidente Lotito. Non ci sono i margini per una sua partenza, a maggior ragione dopo la sua prestazione nella sfida interna contro il Genoa.
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CLASSIFICA SERIE A 2026-27
|#
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|2
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|Juventus
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|LAZIO
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|Udinese
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Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
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