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CALCIOMERCATO LAZIO

La Juventus insidia Tavares e tenta l’affondo: ecco la risposta della Lazio

Published

2 ore ago

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Nuno Tavares Juventus

Nuno Tavares è (era) sul mercato fino a qualche giorno fa, poi il dietrofront di Lotito che ha fatto muro alle offerte del Porto; nelle ultime ore, inoltre, si sarebbe fatta avanti anche la Juventus, trovando però il no secco della dirigenza biancoceleste.

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Calciomercato: Nuno Tavares in orbita Juventus, gli aggiornamenti

Nuno Tavares è stato in orbita Juventus per diverso tempo, salvo poi affievolirsi l’interesse. Negli ultimi giorni, però, secondo quanto riportato da fonti ben informate e vicino alla nostra redazione, il club bianconero avrebbe riprovato ad assestare un assalto per l’ex Arsenal, salvo poi scontrarsi con il muro del presidente Lotito. Non ci sono i margini per una sua partenza, a maggior ragione dopo la sua prestazione nella sfida interna contro il Genoa.

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# Squadra Pt G
1 Inter 6 2
2 Milan 6 2
3 Juventus 6 2
4 LAZIO 6 2
5 Udinese 4 2
6 Como 4 2
7 Roma 3 1
8 Lecce 3 1
9 Atalanta 3 1
10 Frosinone 3 2
11 Napoli 3 2
12 Sassuolo 3 2
13 Cagliari 3 2
14 Bologna 0 1
15 Torino 0 1
16 Genoa 0 2
17 Parma 0 1
18 Monza 0 2
19 Venezia 0 2
20 Fiorentina 0 2
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