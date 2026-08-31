La Juventus insidia Tavares e tenta l’affondo: ecco la risposta della Lazio

Nuno Tavares è (era) sul mercato fino a qualche giorno fa, poi il dietrofront di Lotito che ha fatto muro alle offerte del Porto; nelle ultime ore, inoltre, si sarebbe fatta avanti anche la Juventus, trovando però il no secco della dirigenza biancoceleste.

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Calciomercato: Nuno Tavares in orbita Juventus, gli aggiornamenti

Nuno Tavares è stato in orbita Juventus per diverso tempo, salvo poi affievolirsi l’interesse. Negli ultimi giorni, però, secondo quanto riportato da fonti ben informate e vicino alla nostra redazione, il club bianconero avrebbe riprovato ad assestare un assalto per l’ex Arsenal, salvo poi scontrarsi con il muro del presidente Lotito. Non ci sono i margini per una sua partenza, a maggior ragione dopo la sua prestazione nella sfida interna contro il Genoa.

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