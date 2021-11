Ospina va in scadenza, ma il Napoli prova a blindarlo

LAZIO OSPINA NAPOLI – La Lazio continua a cercare un nuovo portiere per il futuro. Il nome nuovo in casa biancoceleste è quello di David Ospina. Il portiere colombiano è riuscito a trovare un posto da titolare dopo l’infortunio di Meret.

Ospina va in scadenza, ma il Napoli vuole rinnovarlo

Secondo le prime pagine del Corriere della Sera, il portiere colombiano, in scadenza nel 2022, potrebbe rimanere sotto l’ombra del Vesuvio anche per la prossima stagione. La società partenopeo vorrebbe blindare il proprio portiere e non perderlo a parametro zero.

