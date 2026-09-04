CALCIOMERCATO LAZIO
Lazio a caccia di svincolati: spunta Jonathan Panzo
Come dichiarato dal ds Angelo Fabiani in conferenza stampa, il mercato degli svincolati è ancora aperto e può rappresentare un’occasione per regalare gli ultimi innesti alla Lazio: fra i nomi comparsi, c’è anche quello di Jonathan Panzo, difensore inglese classe 2000.
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Panzo Lazio, le ultime sul difensore inglese accostato ai biancocelesti
Come riporta il Corriere dello Sport, nonostante la Lazio abbia annunciato di non avere fretta di intervenire sul mercato dei parametri zero, i biancocelesti continuano a monitorare i nomi di calciatori attualmente senza contratto che possano unirsi alla truppa di Gattuso per rinforzare la rosa. Fra questi, c’è anche il profilo di Jonathan Panzo, difensore centrale classe 2000 proveniente dalla scuola del Chelsea e attualmente senza contratto dopo l’anno trascorso fra Rio Ave e Birmingham. La scorsa stagione ha raccolto 14 presenze nel campionato portoghese e 8 in Championship. Attualmente svincolato, è stato semplicemente accostato alla Lazio.
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