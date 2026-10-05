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La Lazio in Colombia a caccia di talenti: piace Parra

Published

4 ore ago

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Parra Lazio

In vista della sessione di calciomercato di gennaio la Lazio si starebbe già guardando in torno, al fine di anticipare la concorrenza sui giovani talenti di prospettiva: nei radar degli scout biancocelesti sarebbe finito Néider Parra, difensore colombiano classe 2005 dell’Atletico Nacional.

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Parra Lazio, i biancocelesti provano ad anticipare la concorrenza

Come riporta il Corriere dello Sport, la ricerca di un difensore centrale di prospettiva ha portato gli scout biancocelesti in Colombia, in casa dell’Atletico Nacional. Tra le fila della squadra di Medellin milita infatti Néider Parra, difensore centrale ventunenne di nazionalità colombiana. In stagione ha raccolto finora 15 gettoni, servendo anche due assist, così attirando l’attenzione di diversi club europei, fra cui Bournemouth, Brighton, Bologna, Nizza, Genk e PSV. Il contratto del calciatore classe 2005 scadrà nel 2028; un investimento di 800 mila euro potrebbe convincere la squadra titolare del cartellino a lasciarlo partire. La Lazio, però, prima di affondare o compiere mosse concrete attende di conoscere se potrà intervenire sul mercato, o se sarà colpita dalla sanzione del blocco; solo in un secondo momento potrà ragionare sulle strategie.

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Dalla passione per lo sport al suo racconto. Laureato in Giurisprudenza all’Università Statale di Milano, scrivo articoli per il web e collaboro con LazioNews.eu da novembre 2025.

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