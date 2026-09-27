Patric è a Dubai, ma il tempo stringe: affare sul filo, l’Al-Ittifaq deve chiudere

Dopo l’ennesimo anno travagliato con la casacca biancoceleste, Patric potrebbe dire addio alla Lazio: l’Al-Ittifaq avrebbe presentato un’offerta al difensore spagnolo, ecco i dettagli.

LEGGI ANCHE: Infortunio Gudmundsson, Lazio in ansia: trauma alla spalla sinistra, le condizioni

Patric verso l’addio alla Lazio, Al-Ittifaq interessata allo spagnolo: tutti gli aggiornamenti

AGGIORNAMENTO 27 SETTEMBRE – Come riporta il CdS nella sua edizione odierna, l’affare Patric è sospeso su un filo. Il calciatore è a Dubai, ma al momento della stipula dei contratti è arrivata la brusca frenata. L’errore sarebbe nato per un errore relativo a delle trascrizioni legate alle condizioni del contratto. Il gelo, poi il tentativo per ricucire. Siamo al 27 settembre e l’Al-Ittifaq ha tempo fino a domani per chiudere acquisti. E’ una corsa contro il tempo, c’è il rischio di non farcela per via dei trasferimenti internazionali ma la Lazio fa da spettatrice. La sua partenza consentirebbe di risparmiare al club l’ultimo anno di contratto, visto che lo spagnolo pesa per 3 milioni lordi. Se Patric non troverà sistemazione tornerà alla Lazio, rimanendo fuori lista. Di mercato se ne riparlererbbe a gennaio.

AGGIORNAMENTO 26 SETTEMBRE – Patric all’Al-Ittifaq è quasi cosa fatta, secondo l’esperto di mercato Nicolò Schira. Contratto fino al 2028 per il difensore spagnolo.

🚨 Excl. – #Patric to #AlIttifaq from #Lazio is at the final stage without transfer fee. Agreed personal terms for a contract until 2028. #transfers — Nicolò Schira (@NicoSchira) September 26, 2026

Secondo quanto rivelato dal Corriere dello Sport, Patric potrebbe lasciare la Lazio dopo 11 anni e 244 presenze con la maglia delle aquile. Il difensore ex Barcellona avrebbe ricevuto un’offerta dall’Al-Ittifaq, club degli Emirati Arabi Uniti, che milita nella seconda divisione del campionato emiratino. L’allenatore è l’ex Juventus Paolo Montero e nella rosa sono già presenti vecchie conoscenze del calcio italiano come Balotelli e Douglas Costa.

La Lazio e il giocatore spagnolo stanno lavorando per una risoluzione consensuale del contratto, che scadrà il prossimo giugno. Patric avrebbe già una base di intesa con l’Al-Ittifaq, c’è tempo fino a lunedì per chiudere con la società di Dubai.

@Copyright Lazionews.eu

Riproduzione, anche parziale, vietata. Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge.

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – TELEGRAM

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – WHATSAPP