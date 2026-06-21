Lazio, che guaio: anche per tesserare lo svincolato Pedraza serve una cessione

Alfonso Pedraza, a luglio, sarà un nuovo giocatore della Lazio e l’ormai ex Villareal – escluso dal suo club dopo la firma di gennaio con i biancocelesti – non vede l’ora di vestire il biancoceleste.

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Pedraza a luglio alla Lazio: l’ex Villareal è già nella capitale!

AGGIORNAMENTO 21 GIUGNO – Stando a quanto riportato questa mattina da Il Messaggero non sarebbero sufficienti le uscite da svincolati dei vari Hysaj, Pedro e Basic per tesserare Pedraza, terzino spagnolo in procinto di accasarsi alla Lazio. Il mercato a saldo zero metterebbe infatti i bastoni tra le ruote al club di Lotito anche per quanto riguarda gli arrivi a parametro zero. Ad ogni cessione corrisponde un’entrata e il più vicino a partire è Romagnoli per quanto riguarda il reparto arretrato. Col suo addio Pedraza potrà firmare il contratto.

AGGIORNAMENTO 29 MAGGIO – Mercoledì 27 maggio Pedraza era già a Roma, per immergersi sin da subito nella nuova realtà che lo accoglierà almeno per i prossimi due anni più opzione per un terzo. Come spiega l’edizione odierna del Corriere dello Sport, il suo arrivo a Roma potrebbe cambiare gli equilibri sulla corsia mancina, che in rosa prevede già Tavares e Pellegrini. L’ex Villareal vuole mettere in difficoltà Gattuso nelle scelte e l’atteggiamento sembra essere quello giusto.

AGGIORNAMENTO 28 MAGGIO -Terminata la stagione, Pedraza non ha preso tempo e si è spostato subito a Roma. Secondo Radio Laziale, peraltro, lo spagnolo ha anche già visitato il centro sportivo di Formello, dove a luglio si unirà ai ranghi di Gennaro Gattuso.

Pedraza lascia il Sottomarino Giallo dopo ben 15 anni, chiudendo una lunga parentesi nel club dove è cresciuto e ha vinto l’Europa League, nel 2021. Assieme a lui, la Lazio potrebbe chiudere per un altro difensore, il portoghese Diogo Leite dell’Union Berlino.

AGGIORNAMENTO 27 MAGGIO – Alfonso Pedraza sarà un nuovo giocatore della Lazio, il terzino arriva a parametro zero dal Villarreal. Nella giornata di oggi è inoltre emerso che il calciatore si trovi già a Roma: Pedraza ha postato una foto del Vittoriano scattata a Piazza Venezia.

AGGIORNAMENTO 18 APRILE – Il terzino classe ’96 ha ufficializzato che in estate si trasferirà a Roma, come era ampiamente noto, sottolineando che darà comunque tutto al Villarreal, finché sarà sotto contratto. Ma chi è Alfonso Pedraza? Diamone un breve identikit: si tratta di un giocatore capace di coprire tutta la fascia sinistra. In carriera ha agito sia da ala sia da esterno di centrocampo, ma oggi è, a tutti gli effetti, un vero terzino di spinta. La Lazio ha individuato in lui il giusto equilibrio tra qualità – specie nella progressione palla al piede – ed esperienza: il suo curriculum conta oltre 200 presenze nella Liga spagnola e circa quaranta apparizioni nelle competizioni europee, tra Champions ed Europa League.

AGGIORNAMENTO 12 MARZO – Il 29enne ha già firmato e arriverà a parametro zero dal Villareal, club dal quale è stato escluso dopo la firma di gennaio. Per anni il laterale è stato imprescindibile sulla fascia sinistra del club spagnolo, quasi sempre titolare o comunque inserito a partita in corsa. Ora, però, le cose sono cambiate: arriva da quattro panchine di fila in Liga e l’ultima volta in cui è partito titolare, bisogna risalire al 14 febbraio. Da quel momento, l’allenatore Toral ha ribaltato le gerarchie. Nelle quattro partite successive Pedraza ha accumulato soltanto 84 minuti.

Il suo rendimento, in ogni caso, nelle poche volte in cui è stato chiamato in causa, è stato comunque ordinato e attento. Grande precisione nei passaggi, nelle coperture, ma è venuto un po’ meno l’impatto offensivo che lo aveva reso prezioso negli anni passati. Il suo accordo con i biancocelesti, insomma, ha influenzato le scelte del club spagnolo, sempre orientato a dare spazio a chi farà parte del progetto nella prossima stagione. La Lazio e i laziali lo aspettano: sarà il primo rinforzo della prossima sessione di calciomercato.

AGGIORNAMENTO 16 GENNAIO – Ormai si aspetta soltanto l’estate, poi Pedraza sarà parte della squadra. IL trasferimento sarà a parametro zero e si ufficializzerà il primo luglio. Al momento non sono stati affrontati discorsi per anticipare l’operazione a gennaio. Non soltanto perché dipenderà dal trasferimento di Tavares, con il Besiktas che non sta forzando particolarmente al momento, ma anche perché il Villarreal, come riporta ALfredo Pedullà, non intende discuterne in queste ore. Possiamo comunque aggiungere un altro particolare per sottolineare la certezza della trattativa: Pedraza ha svolto le visite mediche con la Lazio in Spagna, dopodiché sono stati completati i passaggi burocratici che hanno portato agli accordi, totali e definitivi, per quello che sarà il prossimo terzino sinistro biancoceleste.

AGGIORNAMENTO 14 GENNAIO – Secondo Il Messaggero il Villareal non accetta neanche un indennizzo ed è disposto a perdere Pedraza a zero in estate. Per la Lazio comunque poco male. Il colpo da 90 è servito. Per la prossima stagione la corsia mancina avrà un nuovo interprete.

AGGIORNAMENTO 13 GENNAIO, ORE 12:22 – Come riportato da Alfredo Pedullà, noto esperto di calciomercato, la Lazio ha chiuso per Pedraza. Il calciatore del Villareal arriverà in estate, a luglio, a parametro zero, visto che il suo contratto con il sottomarino giallo scadrà il 30 giugno.

AGGIORNAMENTO 13 GENNAIO – Tuttosport rilancia Pedraza alla Lazio. Da lugio c’è già l’accordo. Da capire se si possa anticipare il colpo già ora. Ricordiamo che il terzino del Villareal era stato un nome caldissimo per il mercato del Milan la scorsa estate con Tare che lo valutava come prima scelta salvo poi doversi “accontentare” di Estupinan dal momento che per il Submarino Amarillo Pedraza era incedibile e la volontà era quella di convincerlo a rinnovare. Tutto ciò per dire che il colpo Pedraza sarebbe un colpo di caratura internazionale oltre che un vanto e un orgoglio essere la sua prima scelta!

AGGIORNAMENTO 8 GENNAIO 2026 – Stando a quanto affermato questa mattina dal Corriere dello Sport, Pedraza starebbe dando priorità alla Lazio che lo ha già bloccato per l’estate. Il giocatore ha il contratto in scadenza col Villareal e con un indennizzo i biancocelesti potrebbero provare a chiudere l’operazione anche subito a gennaio. Intanto lui avrebbe rifiutato oltre alle proposte di rinnovo anche un’offerta del Betis Siviglia.

AGGIORNAMENTO 6 GENNAIO 2026 – Il ds Angelo Fabiani starebbe pensando a un’offerta da 5 milioni di euro per acquistare il cartellino di Alfonso Pedraza dal Villareal. L’obiettivo è quello di anticipare la concorrenza dell’Aston Villa di Unai Emery, che ha già allenato il giocatore quando era alla guida del “Submarino Amarillo”. Molto dipenderà dai tempi dell’uscita di Nuno Tavares.

AGGIORNAMENTO 2 GENNAIO 2026 – Come riporta il Corriere dello Sport, la Lazio va all’assalto di Pedraza, terzino destro del Villareal. Ha 29 anni, è mancino e anche lui si libera a giugno, tra 6 mesi. Il Ds Fabiani vuole provare a prenderlo subito con un piccolo indennizzo.

Come riportato dall’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, la Lazio starebbe osservando con particolare interesse Alfonso Pedraza. Il classe 1996, dopo una vita trascorsa tra le fila del Villareal, andrà in scadenza di contratto nel giugno 2026. Le intenzioni del “Submarino Amarillo” sono di tenerlo fino al termine del rapporto contrattuale, ma i biancocelesti potrebbero provare ad anticipare l’operazione.

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