CALCIOMERCATO LAZIO
Perisic possibile obiettivo per gennaio: tutto dipenderà dal mercato aperto o chiuso
Ivan Perisic possibile obiettivo della Lazio per il mercato di gennaio; l’ex Inter, attualmente in Olanda al Psv, piace molto a Fabiani e Lotito e potrebbe rappresentare un rinforzo importante. Tutto, però, dipenderà da che tipo di calciomercato potrà fare la società, se sarà aperto o chiuso.
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Calciomercato: Perisic piace alla Lazio, tutti gli aggiornamenti
Come riportato da Damiano “Er Faina” su X, la Lazio starebbe pensando a Ivan Perisic come rinforzo per il mercato di gennaio. Tutto sarà vincolato, però, dal mercato chiuso o aperto che la Lazio potrà approntare. Al momento, come ricordato da Cardone, vige il pessimismo, ma tutto può essere ancora ribaltato.
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CLASSIFICA SERIE A 2026-27
|#
|Squadra
|Pt
|G
|1
|LAZIO
|29
|11
|2
|Inter
|28
|11
|3
|Roma
|27
|11
|4
|Milan
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|11
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|Venezia
|6
|11
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|5
|11
Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
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