Piccoli Lazio, emerge l’ipotesi cambio: le ultime

Manca sempre meno all’apertura della sessione estiva di calciomercato e la Lazio sta ragionando su possibili nomi per rinforzare la propria rosa e soprattutto la parte offensiva: l’ultimo è quello di Roberto Piccoli della Fiorentina.

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Calciomercato Lazio, proposto Piccoli della Fiorentina

AGGIORNAMENTO 9 GIUGNO – Emerge l’ipotesi di uno scambio per arrivare a Roberto Piccoli, della Fiorentina. I Viola, infatti, rientrerebbero fra le squadre interessate a Matteo Cancellieri. L’ala italiana, allora, potrebbe venire inclusa insieme a un conguaglio economico nell’offerta per arrivare alla punta richiesta da Gattuso, riporta il Messaggero.

AGGIORNAMENTO 7 GIUGNO – Secondo quanto riportato da Violanews, Roberto Piccoli è uno dei nomi indicati dal nuovo allenatore, Gennaro Gattuso per l’attacco della Lazio. La fiorentina deve liberarsi di alcuni stipendi e potrebbe far partire il calciatore senza particolari problemi. La Lazio però prima di poter fare offerte, dovrà cedere uno dei suoi: i nomi probabili sono quelli di Noslin e Dia, su Ratkov, invece, la società punta molto.

Stando agli ultimi rumors di mercato riportati da Alfredo Pedullà, data la possibile partenza di Castellanos, indirizzato verso altri lidi, alla Lazio sarebbe stato offerto non solo Lucca, ma anche Roberto Piccoli. L’ex Cagliari, acquistato la scorsa estate dalla Fiorentina, sta deludendo in Viola; per questa ragione, gli agenti stanno cercando una nuova destinazione per il loro assistito. Tuttavia, dalle parti di Formello l’attaccante italiano non convince, perché considerato poco adeguato al gioco di Sarri.

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