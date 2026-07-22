Piccoli alla Lazio e quell’intreccio con Lucca alla Fiorentina: le ultime

La sessione estiva di calciomercato è partita e la Lazio sta già ragionando su possibili nomi per rinforzare la propria rosa e soprattutto la parte offensiva: l’ultimo è quello di Roberto Piccoli della Fiorentina.

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Calciomercato Lazio, proposto Piccoli della Fiorentina: tutti gli aggiornamenti

AGGIORNAMENTO 22 LUGLIO – Un nome per la Fiorentina è quello di Lorenzo Lucca del Napoli, come riportato da Tuttomercatoweb.com. Il centravanti del Napoli, accostato in passato anche alla Lazio, potrebbe approdare in Toscana e – in questo modo – agevolare l’addio di Piccoli da Firenze. Chissà che, appunto, non possa approdare alla Lazio.

AGGIORNAMENTO 21 LUGLIO – Roberto Piccoli continua a essere in orbita Lazio, complice la disponibilità della Fiorentina a cederlo in prestito senza obbligo di riscatto, riporta la Gazzetta dello Sport. Tuttavia, secondo il Messaggero il suo arrivo potrebbe complicarsi in caso di trasferimento di Kean al Como.

AGGIORNAMENTO 8 LUGLIO – La Gazzetta dello Sport questa mattina nel fare il punto sul mercato della Fiorentina si sofferma anche su Roberto Piccoli, dato in uscita dai viola e sul quale è forte l’interesse della Lazio. Secondo la rosea, l’attaccante avrebbe espresso la volontà di andare in ritiro con i viola per provare a convincere il tecnico Fabio Grosso a dargli una chance.

AGGIORNAMENTO 7 LUGLIO – Come riportato dal Corriere dello Sport, nei prossimi giorni è previsto un incontro tra la Lazio e la Fiorentina per Piccoli. E’ lui, infatti, il profilo prescelto da mister Gattuso per l’attacco biancoceleste. Lotito è intenzionato a mettere sul piatto un prestito con diritto di riscatto, i viola puntano a monetizzare. Sullo sfondo resta la candidatura di Pinamonti.

AGGIORNAMENTO 4 LUGLIO – La trattativa per Piccoli procede e, a quanto sembra, la Lazio ora si sta muovendo per un prestito con diritto di riscatto. A detta di Tuttosport, però, la formula lascia tiepida la Fiorentina, che vuole monetizzare. Quantomeno, i viola vorrebbero un obbligo legato a obiettivi raggiunti dai biancocelesti. La trattativa resta in piedi, ma si procede con calma.

AGGIORNAMENTO 3 LUGLIO – Come riporta il CdS nella sua edizione odierna, l’interesse per Piccoli è confermato, ma non è facile da parte del presidente Lotito convincere il club viola. L’attaccante è stato pagato 25 milioni di euro, per questo la Fiorentina può concedere il prestito oneroso, e non secco. La Lazio era interessata al prestito gratuito, al massimo con diritto di opzione, e per questo servirà trattare sulla formula di trasferimento. Ci sarà un incontro tra le parti nei prossimi giorni, decisivo forse per le sorti della trattativa.

AGGIORNAMENTO 28 GIUGNO ORE 22.00 – La Lazio cerca rinforzi in casa Fiorentina. Secondo quanto riporta da Calciomercato.it, oltre a Roberto Piccoli, nel mirino della Lazio sarebbe finito anche il centrocampista ex Bologna Giovanni Fabbian, già convocato da Gattuso in Nazionale.

AGGIORNAMENTO 28 GIUGNO – Roberto Piccoli continua a essere seguito dai biancocelesti, ma secondo firenzeviola.it la sua destinazione più probabile è Parma. I gigliati starebbero vagliando uno scambio con il gialloblu Pellegrino.

AGGIORNAMENTO 27 GIUGNO – La Lazio continua a seguire Lucca, ma secondo La Gazzetta dello Sport non sarebbe ancora tramontata l’ipotesi Roberto Piccoli della Fiorentina. Il club biancoceleste vorrebbe chiedere l’attaccante in prestito alla Viola. Operazione che la rosea valuta possibile nel caso di permanenza di Kean a Firenze.

AGGIORNAMENTO 9 GIUGNO – Emerge l’ipotesi di uno scambio per arrivare a Roberto Piccoli, della Fiorentina. I Viola, infatti, rientrerebbero fra le squadre interessate a Matteo Cancellieri. L’ala italiana, allora, potrebbe venire inclusa insieme a un conguaglio economico nell’offerta per arrivare alla punta richiesta da Gattuso, riporta il Messaggero.

AGGIORNAMENTO 7 GIUGNO – Secondo quanto riportato da Violanews, Roberto Piccoli è uno dei nomi indicati dal nuovo allenatore, Gennaro Gattuso per l’attacco della Lazio. La fiorentina deve liberarsi di alcuni stipendi e potrebbe far partire il calciatore senza particolari problemi. La Lazio però prima di poter fare offerte, dovrà cedere uno dei suoi: i nomi probabili sono quelli di Noslin e Dia, su Ratkov, invece, la società punta molto.

Stando agli ultimi rumors di mercato riportati da Alfredo Pedullà, data la possibile partenza di Castellanos, indirizzato verso altri lidi, alla Lazio sarebbe stato offerto non solo Lucca, ma anche Roberto Piccoli. L’ex Cagliari, acquistato la scorsa estate dalla Fiorentina, sta deludendo in Viola; per questa ragione, gli agenti stanno cercando una nuova destinazione per il loro assistito. Tuttavia, dalle parti di Formello l’attaccante italiano non convince, perché considerato poco adeguato al gioco di Sarri.

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