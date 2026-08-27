UFFICIALE: Pinamonti alla Lazio a titolo definitivo

La dirigenza della Lazio è intenzionata a intervenire nella sessione estiva di calciomercato per regalare un attaccante di alto livello a Gennaro Gattuso: ufficiale l’arrivo di Andrea Pinamonti dal Sassuolo.

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Calciomercato Lazio: torna di moda il nome di Pinamonti, gli aggiornamenti

AGGIORNAMENTO 27 AGOSTO – “La S.S. Lazio comunica di aver acquisito a titolo definitivo il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Andrea Pinamonti dall’U.S. Sassuolo Calcio”.

AGGIORNAMENTO 26 AGOSTO ORE 22:10 – Come riporta Tuttomercatoweb, Andrea Pinamonti ha svolto le visite mediche a Formello. I test dovrebbero essere andati bene e nella mattinata di domani terminerà tutte le visite, poi finalmente, potrà mettere la firma sul contratto e diventare ufficialmente un nuovo calciatore della Lazio.

AGGIORNAMENTO 26 AGOSTO ORE 20:45 – Andrea Pinamonti è ad un passo dall’essere ufficialmente un nuovo giocatore della Lazio. Attualmente si trova a Formello dove già da un’ora ha iniziato le visite mediche e poi sarà pronto a firmare il contratto. Ecco il video del suo arrivo nel centro sportivo:

AGGIORNAMENTO 26 AGOSTO ORE 18:05 – Andrea Pinamonti è arrivato a Formello per le visite mediche di rito. Qualora dovesse superarle, apporrà la firma sul contratto che lo legherà alla Lazio (in caso di riscatto) per 5 anni a 2 milioni a stagione e potrà finalmente essere ufficializzato come nuovo centravanti per Gattuso.

AGGIORNAMENTO 26 AGOSTO ORE 11:44 – La situazione con la Lega si è risolta ed è arrivato il via libera per le visite mediche. Il calciatore è atteso a Roma nel pomeriggio di oggi, mercoledì 26 agosto, con le visite fissate per le ore 18:00. Solo dopo, le firme sul contratto.

AGGIORNAMENTO 26 AGOSTO ORE 08.30 – Secondo la Gazzetta dello Sport, Andrea Pinamonti è atteso in mattinata a Roma, dove svolgerà le visite mediche di rito prima di firmare il contratto quadriennale da 2 milioni a stagione che lo legherà alla Lazio fino al 2031.

AGGIORNAMENTO 26 AGOSTO – Come riporta il Corriere dello Sport, i dettagli della formula che consentirebbero di eludere il vincolo dell’indice di liquidità restano un mistero. Prestito con diritto o acquisto a titolo definitivo con ampi bonus, resta che l’affare si è chiuso sulla base di una parte fissa da 3 milioni di euro, più 9 di bonus. Pinamonti è atteso tra oggi e domani a Roma per le visite mediche e la firma.

AGGIORNAMENTO ORE 25 AGOSTO ORE 14:20 – L’operazione si chiude con una formula che consentirà alla Lazio di non sforare l’indice di liquidità. Il costo complessivo sarà di 12 milioni di euro, con la società biancoceleste che verserà subito una cifra compresa tra i 2 e i 3 milioni di euro.

AGGIORNAMENTO ORE 25 AGOSTO ORE 09.00 – Secondo quanto rivelato da Alfredo Pedullà, il Sassuolo si starebbe muovendo per trovare il sostituto di Pinamonti e sarebbe sulle tracce di Sebastiano Esposito. Un’ulteriore conferma dell’uscita del classe ’99 neroverde.

AGGIORNAMENTO 25 AGOSTO – Per Pinamonti alla Lazio potrebbe presto accendersi la luce verde. I due club sono vicini all’accordo per un prestito oneroso da 3 milioni di euro con diritto di riscatto sui 9-10 (bonus compresi) più una percentuale sulla rivendita, conferma la Gazzetta dello Sport. Il centravanti firmerà un quadriennale da due milioni netti a stagione, sostiene TMW.

AGGIORNAMENTO 24 AGOSTO ORE 17:15 – Svolta nella trattativa per Pinamonti secondo Gianluca Di Marzio: niente prestito, la Lazio si sembrerebbe pronta per l’acquisto a titolo definitivo. Il costo si aggira intorno ai 2 o 3 milioni di euro da versare immediatamente più diversi bonus, fa sapere l’esperto di mercato, necessari per aggirare l’ostacolo relativo all’indice di liquidità.

AGGIORNAMENTO 24 AGOSTO ORE 11.50 – Andrea Pinamonti sta spingendo molto per firmare con la Lazio. L’attaccante sta facendo di tutto per sbarcare nella Capitale, anche rinunciare a qualcosa sul punto di vista salariale. A detta del Messaggero, per lui sarebbe già pronto un contratto di quattro anni con la società biancoceleste, con un’opzione fino al 2031. In questo modo, il centravanti rinuncerebbe a 400mila euro di premio Adidas legati ai 2,5 milioni netti che percepisce attualmente. La decisione del calciatore è presa, ora non deve far altro che attendere l’accordo tra i club.

AGGIORNAMENTO 24 AGOSTO – Per Il Corriere dello Sport sarebbe in programma una call tra Lazio e Sassuolo per provare a chiudere l’operazione Pinamonti entro le prossime 48 ore. E’ atteso un rilancio da parte i biancocelesti per raggiungere quota 4,5 milioni richiesti per il prestito oneroso dell’attaccante ai quali andrebbero ad aggiungersene circa 8 in caso di riscatto. Per quanto riguarda la formula vale lo stesso discorso di Frattesi con l’Inter: è necessario sia un diritto di riscatto e non un obbligo per via dei paletti che deve rispettare la Lazio sul mercato. Il giocatore avrebbe invece già accettato un contratto fino al 2031 ad oltre 2 milioni a stagione.

AGGIORNAMENTO 23 AGOSTO – Secondo il Corriere dello Sport la Lazio avrebbe rilanciato nell’affare Pinamonti passando da 1 milione inizialmente offerto per il prestito, a 2,5 milioni di euro. Questo potrebbe convincere il Sassuolo, che inizialmente aveva chiesto oltre 4 milioni per il prestito.

AGGIORNAMENTO 22 AGOSTO ORE 12:25 – Il Messaggero ha rivelato un’ulteriore indiscrezioni circa la possibilità di vedere Pinamonti nella Capitale. Pare infatti che la sua compagna, l’artista ed influencer bielorussa Dasha Lapushka, abbia Roma nel cuore, visto che è lì che si è trasferita quando aveva circa 12 anni, e sarebbe molto felice di far crescere proprio nella città eterna i suoi figli Francesco e Adam. Insomma, ad oggi tutte le strade sembrano portare l’attaccante del Sassuolo nella Capitale.

AGGIORNAMENTO 22 AGOSTO – Il Corriere dello Sport ha reso nota l’offerta recapitata dalla Lazio al Sassuolo per Pinamonti: 1 milioni di euro di prestito oneroso con il diritto di riscatto fissato a 8. Dal canto proprio il club emiliano non intende fare minusvalenze, quindi vorrebbe chiudere a 4,5 milioni per il prestito più 9 per il riscatto obbligatorio. Beppe Riso sta cercando di mediare fra le parti.

AGGIORNAMENTO ORE 20.15 – La Lazio ha trovato l’accordo con l’entourage del calciatore, secondo Fabrizio Romano. Pinamonti sta attendendo la Lazio e il club biancoceleste ha inviato un’offerta ufficiale anche al Sassuolo. Si tratta della prima e potrebbe essere necessario limarla: l’obiettivo è trovare velocemente l’accordo con i neroverdi. L’attaccante classe 1999 ha manifestato la volontà di lasciare Reggio-Emilia e la Lazio è una destinazione che gradisce molto.

AGGIORNAMENTO 21 AGOSTO ORE 19.35 – La Lazio ha fretta di chiudere il nuovo attaccante, anche per rimediare subito al naufragio della trattativa per Bamba Dieng. In questi minuti sono in corso contatti diretti tra Lazio e Sassuolo per Andrea Pinamonti. Idue club stanno lavorando intensamente per trovare tutti gli incastri e chiudere l’operazione. Domanda e richista, secondo Alfredo Pedullà, si stanno avvicinando.

AGGIORNAMENTO 21 AGOSTO – Saltato Dieng, la Lazio punterà tutto su Pinamonti, secondo la Gazzetta dello Sport. Nella giornata di ieri sono stati riallacciati i contatti con il club neroverde, che ha dato segnali di apertura all’eventualità di ammorbidire le proprie richieste. Per il quotidiano, gli emiliani ora sarebbero disposti anche a discutere di un trasferimento in prestito oneroso con diritto di riscatto e l’aggiunta di bonus. Resta però la distanza sulla valutazione: il Sassuolo chiede per l’ex Inter circa 13 milioni, di cui 4,5 subito, secondo il Messaggero; la Lazio non si spinge oltre i 10. Una cessione in casa biancoceleste potrebbe sbloccare la situazione.

AGGIORNAMENTO 20 AGOSTO – Secondo il Messaggero, non tramontano le possibilità di acquistare Andrea Pinamonti per la Lazio. In assenza di ulteriori uscite, si escludono rilanci da parte dei biancocelesti rispetto alla prima offerta da 1 milione di euro, rifiutata dal Sassuolo, per questioni di budget. Tuttavia, Fabiani conta sul fattore tempo, convinto che l’acquisto di Dieng possa mettere pressione ai neroverdi, che saranno così disposti ad ammorbidire le proprie richieste sul finire della sessione di mercato. L’addio di uno tra Ratkov e Dia potrebbe agevolare i discorsi.

AGGIORNAMENTO 18 AGOSTO – La prima offerta della Lazio per Andrea Pinamonti non ha soddisfatto il Sassuolo. Il club emiliano, che con le parole di Aquilani ha ufficializzato la volontà dell’attaccante di cambiare aria, avrebbe chiesto un prestito oneroso di 4,5 milioni di euro e un riscatto fissato a 8. La Lazio, però, secondo quanto riferito dal CdS nella sua edizione odierna, si sarebbe spinta fino a un milione di prestito e 8 di riscatto in caso di Europa.

AGGIORNAMENTO 17 AGOSTO – Il Messaggero lo ha confermato, a margine della sfida di Coppa Italia c’è stato l’incontro tra la Lazio e Giuseppe Riso, agente di Andrea Pinamonti. L’attaccante scuola Inter oggi gioca nel Sassuolo ma prima della fine del calciomercato, vista anche la scadenza del contratto prevista per il 2027, potrebbe vestire la maglia della Lazio. Ad oggi ci sarebbe solo il suo nome, Icardi pare essere rimasta una suggestione, nella lista dei desideri del club.

Ma c’è di più. Il centravanti degli emiliani non è stato convocato dal Sassuolo per la sfida di Coppa Italia contro il Cesena, chiaro segno di una volontà di lasciare il club neroverde. Secondo quanto riportato da NotizieMercato24, la trattativa è in stato avanzato e si potrebbe trovare una quadra nei prossimi giorni.

AGGIORNAMENTO 16 AGOSTO – Secondo quanto riportato dal giornalista Valerio Marcangeli, ci sarebbe stato un incontro recente tra il club biancoceleste e Giuseppe Riso, l’agente di vari calciatori, tra cui Andrea Pinamonti. Le parti sono a lavoro per trovare la formula giusta, in virtù della poca disponibilità economica laziale. I prossimi giorni saranno decisivi, anche perché non c’è solo Pinamonti. Infatti, non va messa in secondo piano la pista che porterebbe a Mauro Icardi, ancora in lizza per trasferirsi a Formello.

AGGIORNAMENTO 14 AGOSTO – Piccoli passi in vista di un punto d’incontro fra la Lazio e il Sassuolo. Dopo che Pinamonti ha espresso la chiara volontà di vestire i colori biancocelesti, i neroverdi si sono visti costretti a rivedere al ribasso le proprie pretese, scendendo dal muro dei 15 milioni di euro. La richiesta attuale, secondo la Gazzetta dello Sport, si aggira sui 12 milioni. La formula resta quella ben nota del prestito oneroso con obbligo di riscatto condizionato. Manca l’accordo sulle condizioni in presenza delle quali scatterebbe la clausola.

AGGIORNAMENTO 13 AGOSTO – Pinamonti apre alla Lazio! Gattuso è sceso in prima linea, chiamando direttamente il calciatore, che è apparso convinto di trasferirsi a Roma, riporta il Corriere dello Sport. Resta però da trovare il punto d’incontro con il Sassuolo. La Lazio resta comunque convinta che, a lungo andare, i neroverdi si sposteranno dalle loro posizioni di partenza e si avvicineranno alle offerte della Lazio.

AGGIORNAMENTO 12 AGOSTO – Il Sassuolo continua a chiedere 15 milioni di euro per il trasferimento di Andrea Pinamonti. Tale cifra, però, non esiste nelle casse della Lazio. Per questo motivo, i biancocelesti puntano su un prestito oneroso, fissato sui 3 milioni, con riscatto a 12, come riportato dal Corriere dello Sport. In tal caso sarebbe necessario il rinnovo del contratto dell’attaccante con i neroverdi, altrimenti in scadenza nel 2027. E’ lui il nome principale: più lontani Piccoli, Gimenez e Lucca

AGGIORNAMENTO 11 AGOSTO – C’è una novità importante sul contratto di Pinamonti con il Sassuolo. Come rivelato da Tuttomercatoweb, il club emiliano avrebbe un’opzione per allungare l’accordo attualmente in scadenza nel 2027. Questo dettaglio permetterebbe eventualmente alla Lazio e ai neroverdi di trovare un punto di incontro per un prestito del centravanti.

AGGIORNAMENTO 9 AGOSTO – Chiuso l’affare per Ivanovic, e con Piccoli e Gimenez che sembrano ormai sempre più lontani, Pinamonti diventa l’obiettivo principale per la zona offensiva della Lazio. Come riporta Tuttomercatoweb, la trattativa sta entrando nelle fasi decisive: il Sassuolo chiede 15 milioni ma la Lazio vuole restare bassa con i costi. Resta quindi da capire quale sarà la formula migliore per i biancocelesti e se verrà accettata.

AGGIORNAMENTO 8 AGOSTO – Pinamonti avrebbe finalmente aperto alla Lazio, riporta il Messaggero. L’eventuale trattativa, alle fasi embrionali, è destinata ad andare in parallelo alle situazioni di Ivanovic e all’uscita di Ratkov. In ogni caso, la disponibilità del giocatore a trasferirsi nella Capitale e i servizi dell’agente Giuseppe Riso, rappresentante anche di Rovella e Cataldi, possono agevolare il buon esito delle contrattazioni, che si preannunciano lunghe. Difficile immaginare una fumata bianca prima del 24 agosto.

AGGIORNAMENTO 7 AGOSTO – Lavoro su più tavoli per gli uomini mercato della Lazio, che starebbero portando avanti in parallelo più trattative. Oltre ai discorsi aperti per Franjo Ivanovic, si sta portando avanti l’interesse per Andrea Pinamonti, come sottolineato da La Gazzetta dello Sport. Secondo TMW, l’addio di Ratkov potrebbe sbloccare la situazione.

Per il Messaggero ci sarebbe stata una prima offerta per Pinamonti, che il Sassuolo continua a valutare 15 milioni di euro. A Formello sono ancora in attesa di una risposta, ma si potrebbe chiudere a breve grazie ai liquidi immessi nelle casse biancocelesti dal San Paolo per il pagamento della prima rata del riscatto di Marcos Antonio.

AGGIORNAMENTO 6 AGOSTO ORE 20:55 – Niente da fare per l’Hull City che, stando a quanto si apprende da diverse fonti, non sarebbe riuscito a trovare l’accordo per portare Pinamonti in Inghilterra. Nome, quello del centravanti del Sassuolo, che rimane gradito alla Lazio secondo Tuttomercatoweb che ha rilanciato parlando di un possibile nuovo sondaggio da parte dei biancocelesti. Nelle prossime ore potrebbero arrivare sviluppi interessanti circa la vicenda.

AGGIORNAMENTO 6 AGOSTO – Si aggiunge un’inglese alla lista di pretendenti per Pinamonti: l’Hull City. Secondo la Repubblica, il club avrebbe presentato un’offerta al Sassuolo, che ha rifiutato. Per la Lazio restano ancora aperte possibilità di acquistarlo.

Il Messaggero riporta le cifre: 10 milioni di euro è stata l’entità della proposta degli inglesi agli emiliani, che continuano a chiederne 15.

AGGIORNAMENTO 3 AGOSTO – Come riportato questa mattina da La Repubblica, Andrea Pinamonti è sempre presente sul taccuino dei dirigenti biancocelesti. Tuttavia la valutazione del Sassuolo blocca eventuali trattative. I neroverdi chiedono ben 10 milioni di euro nonostante il contratto del giocatore sia in scadenza nel 2027. A queste cifre la Lazio è costretta a vagliare altre possibilità.

AGGIORNAMENTO 16 LUGLIO – Si raffredda la pista Pinamonti. Come riportato da il Messaggero, il Sassuolo non avrebbe dimostrato apertura a ulteriori sconti. Le parti restano lontane nella valutazione e l’attaccante italiano si allontana così dalla Capitale.

AGGIORNAMENTO 9 LUGLIO – L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport ha parlato di contatti nei giorni scorsi fra Beppe Riso, agente di Andrea Pinamonti e il ds Fabiani. Il giocatore avrebbe già dato il suo assenso a trasferirsi alla Lazio, ma c’è da trattare con il Sassuolo, disposto a cedere l’attaccante questa estate per non perderlo a zero nella prossima. La valutazione di Pinamonti è già scesa da 22 a 15 milioni di euro, ma non è da escludere che possa scendere ulteriormente.

AGGIORNAMENTO 5 LUGLIO ORE 18:50 – Un’altra squadra si è inserita nella corsa per Pinamonti. Come riportato da TuttoSport infatti, anche la Roma sarebbe interessata all’attaccante del Sassuolo. I giallorossi infatti sono alla ricerca di una riserva a Malen e potrebbero inserirsi presto nelle operazioni di mercato.

AGGIORNAMENTO 5 LUGLIO – Pinamonti ha il contratto in scadenza con il Sassuolo nel 2027 e, a partire da gennaio, può quindi essere libero di accasarsi con qualsiasi altra squadra. Per questa ragione, il club neroverde vorrebbe fare di tutto pur di non perderlo a zero. Il prezzo è sceso intorno ai 15 milioni di euro, ma può abbassarsi ulteriormente con i giorni che passano. Le condizioni di partenza, certamente, non sono tra le più favorevoli, ma con il tempo potrebbero cambiare e in quel caso la Lazio affonderebbe il colpo. Il confronto è con Piccoli della Fiorentina, anche lui uno dei nomi più vicini ai biancocelesti: resta da capire chi sarà più vantaggioso a livello economico, anche se tra i due l’attaccante del Sassuolo è quello che garantisce più sicurezza a livello di numeri.

AGGIORNAMENTO 3 LUGLIO – Dopo essersi sfiorati la scorsa estate e corteggiati nel calciomercato invernale, il nome di Pinamonti torna ad accostarsi alla Lazio. Secondo quanto riportato da Sky Sport, l’attaccante andrà in scadenza con il Sassuolo a giugno 2027 e al momento non ci sono margini per un rinnovo. L’ipotesi più probabile, quindi, è un trasferimento, con la Capitale che torna a essere una possibile destinazione. L’unico problema, al momento, è il costo del cartellino, giudicato troppo alto a un anno dalla scadenza.

L’interesse per l’attaccante italiano non è nuovo: si tratta di un ritorno di fiamma dopo un flirt risalente alla scorsa estate, quando il suo nome era stato avvicinato alla formazione biancoceleste prima del blocco del mercato. Come riportato dalla redazione di Calciomercato.com, dopo un avvio di stagione soddisfacente con i neroverdi, a gennaio Pinamonti potrebbe decidere di abbandonare l’Emilia in cerca di nuove sfide. La Lazio, alle prese con un problema di sterilità dei centravanti, si iscrive così alla corsa all’attaccante. Su di lui la concorrenza è agguerrita: piace, fra le altre, anche al Milan e al West Ham.

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