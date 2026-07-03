Per l’attacco torna di moda Pinamonti, ma il prezzo è alto: le ultime

La dirigenza della Lazio è intenzionata a intervenire nella sessione estiva di calciomercato per regalare un attaccante di alto livello a Gennaro Gattuso: sul taccuino di Fabiani c’è anche il nome di Andrea Pinamonti del Sassuolo.

LEGGI ANCHE: Piccoli, la Lazio tenta l’assalto: Lotito vorrebbe il prestito gratuito

Calciomercato Lazio: torna di moda il nome di Pinamonti

AGGIORNAMENTO 3 LUGLIO – Dopo essersi sfiorati la scorsa estate e corteggiati nel calciomercato invernale, il nome di Pinamonti torna ad accostarsi alla Lazio. Secondo quanto riportato da Sky Sport, l’attaccante andrà in scadenza con il Sassuolo a giugno 2027 e al momento non ci sono margini per un rinnovo. L’ipotesi più probabile, quindi, è un trasferimento, con la Capitale che torna a essere una possibile destinazione. L’unico problema, al momento, è il costo del cartellino, giudicato troppo alto a un anno dalla scadenza.

L’interesse per l’attaccante italiano non è nuovo: si tratta di un ritorno di fiamma dopo un flirt risalente alla scorsa estate, quando il suo nome era stato avvicinato alla formazione biancoceleste prima del blocco del mercato. Come riportato dalla redazione di Calciomercato.com, dopo un avvio di stagione soddisfacente con i neroverdi, a gennaio Pinamonti potrebbe decidere di abbandonare l’Emilia in cerca di nuove sfide. La Lazio, alle prese con un problema di sterilità dei centravanti, si iscrive così alla corsa all’attaccante. Su di lui la concorrenza è agguerrita: piace, fra le altre, anche al Milan e al West Ham.

@Copyright Lazionews.eu

Riproduzione, anche parziale, vietata. Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge.

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – TELEGRAM

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – WHATSAPP