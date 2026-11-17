CALCIOMERCATO LAZIO
Provstgaard piace all’Inter: per meno di 40 milioni non se ne parla
Con la possibile cessione di Bisseck a gennaio, L’Inter si sta guardando intorno per trovare il suo possibile sostituto: uno dei nomi che piace di più è quello di Oliver Provstgaard della Lazio.
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Provstgaard piace all’Inter di Chivu
Secondo Repubblica, il danese ha stupito tutti ad Appiano Gentile, in questo inizio di stagione, e ha conquistato soprattutto Cristian Chivu. Gli uomini mercato nerazzurri si sarebbero già mossi per sondare il terreno: la Lazio sarebbe disposta ad ascoltarli solo se mettessero sul piatto una cifra pari o superiore a 40 milioni di euro. Un tale importo, fa pensare che una trattativa sarà impostata soltanto nella prossima estate, quando l’Inter conta di monetizzare con qualche trofeo.
Ciò sarebbe anche coerente con quanto detto dal ds Fabiani, secondo il quale a gennaio non partirà nessuno. Se queste parole non sono soltanto pretattica, è molto difficile immaginare l’addio di un giocatore chiave come lo stopper scandinavo.
Se Provstgaard saltasse, l’Inter si fionderebbe su Mario Hermoso, che ha il contratto in scadenza con la Roma nel 2027.
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CLASSIFICA SERIE A 2026-27
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|Milan
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|5
|11
Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
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