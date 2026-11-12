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Provstgaard, affondo dalla Premier: tre big inglesi sul centrale danese

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1 ora ago

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Provstgaard Premier League

Oliver Provstgaard, il gigante danese della difesa della Lazio, sembra aver molti estimatori in Premier League con diverse squadre pronte a sborsare soldi importanti per strapparlo al club biancoceleste: tra queste comparirebbero Newcastle, Liverpool e Manchester United.

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Calciomercato: Provstgaard piace in Premier League, tutti gli aggiornamenti

AGGIORNAMENTO 12 NOVEMBRE – Secondo quanto riferito dal noto esperto di mercato internazionale, Ekrem Konur, su Provstgaard ci sarebbe un forte interessamento da parte della Premier League. In particolare, sul centrale nazionale danese, ci sarebbero tre big: il Newcastle, il Liverpool e il Manchester United. I tre club, prosegue, si starebbero preparando a contattare il suo entourage in vista del mercato di gennaio.

AGGIORNAMENTO 9 APRILE – Negli ultimi mesi Provtsgaard è cresciuto molto e mister Sarri gli ha dato fiducia, ripagandola quasi sempre. Il danese si è fatto trovare pronto tutte le volte che è stato chiamato in causa e da gennaio 2025, periodo nel quale è arrivato alla Lazio, i suoi progressi sono sotto gli occhi di tutti. Gli estimatori ci sono, sono tanti, e al momento risiedono soprattutto in Premier League. Secondo quanto riferito dal quotidiano la Repubblica, infatti, diversi club hanno puntato il centrale di difesa biancoceleste e presto potrebbero presentare le prime offerte.

Lotito e Fabiani dovranno fare le opportune valutazioni, visto che in difesa anche il futuro di Romagnoli e Gila sembra essere lontano dalla Lazio. Privarsi di Provstgaard vorrebbe dire ridimensionare ancora di più una squadra già indebolita e con poche certezze, minando in partenza la costruzione della prossima stagione. Se arriverà un’offerta irrinunciabile, o ritenuta tale, è chiaro che il danese partirà, ma in quel caso servirà già farsi trovare pronti con piani B e C.

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Sono redattore di Lazionews.eu e inviato da poco più di un anno. 29 anni, ho collaborato con diversi giornali online, sportivi e non, maturando una pluriennale esperienza nel settore. Seguo la Lazio con professionalità e serietà. Ho conseguito una laurea magistrale in Filologia Moderna all'università La Sapienza di Roma.

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