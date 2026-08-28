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Di Marzio: “Non solo il Siviglia, c’è anche il Levante su Ratkov”

Published

32 minuti ago

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Ratkov Levante

Le voci di mercato che rincorrono Ratkov in questi ultimi giorni sono innumerevoli; come rivelato dal noto esperto di calciomercato, Gianluca Di Marzio, oltre al Siviglia sull’attaccante biancoceleste sarebbe piombato anche il Levante. Ecco le ultime.

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Calciomercato: anche il Levante su Ratkov, tutti gli aggiornamenti

Come riferisce su X Gianluca Di Marzio “Non solo il Siviglia su Ratkov: c’è anche il Levante. Anche i rossoblù offrono un prestito con diritto di riscatto”. Oltre ai due club spagnoli, nelle ultimissime ore sull’ex Salisburgo sarebbe piombato dalla Francia anche il Tolosa. La Lazio ha fretta di chiudere, vuole liberarsi del centravanti serbo quanto prima.

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Sono redattore di Lazionews.eu e inviato da poco più di un anno. 29 anni, ho collaborato con diversi giornali online, sportivi e non, maturando una pluriennale esperienza nel settore. Seguo la Lazio con professionalità e serietà. Ho conseguito una laurea magistrale in Filologia Moderna all'università La Sapienza di Roma.

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