CALCIOMERCATO LAZIO
Di Marzio: “Non solo il Siviglia, c’è anche il Levante su Ratkov”
Le voci di mercato che rincorrono Ratkov in questi ultimi giorni sono innumerevoli; come rivelato dal noto esperto di calciomercato, Gianluca Di Marzio, oltre al Siviglia sull’attaccante biancoceleste sarebbe piombato anche il Levante. Ecco le ultime.
Leggi anche: Harder, trattativa arenata con la Lazio: il Leeds destinazione sempre più possibile
Calciomercato: anche il Levante su Ratkov, tutti gli aggiornamenti
Come riferisce su X Gianluca Di Marzio “Non solo il Siviglia su Ratkov: c’è anche il Levante. Anche i rossoblù offrono un prestito con diritto di riscatto”. Oltre ai due club spagnoli, nelle ultimissime ore sull’ex Salisburgo sarebbe piombato dalla Francia anche il Tolosa. La Lazio ha fretta di chiudere, vuole liberarsi del centravanti serbo quanto prima.
@Copyright Lazionews.eu
Riproduzione, anche parziale, vietata. Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge.
TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – TELEGRAM
TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – WHATSAPP
CLASSIFICA SERIE A 2026-27
|#
|Squadra
|Pt
|G
|1
|Roma
|3
|1
|2
|Inter
|3
|1
|3
|Napoli
|3
|1
|4
|Lecce
|3
|1
|5
|Milan
|3
|1
|6
|Atalanta
|3
|1
|7
|Cagliari
|3
|1
|8
|Juventus
|3
|1
|9
|LAZIO
|3
|1
|10
|Como
|1
|1
|11
|Udinese
|1
|1
|12
|Sassuolo
|0
|1
|13
|Torino
|0
|1
|14
|Frosinone
|0
|1
|15
|Parma
|0
|1
|16
|Bologna
|0
|1
|17
|Genoa
|0
|1
|18
|Venezia
|0
|1
|19
|Monza
|0
|1
|20
|Fiorentina
|0
|1
Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
PIÙ LETTI
-
CALCIOMERCATO LAZIO3 ore ago
Calciomercato Lazio estate 2026: tutte le trattative, acquisti e cessioni
-
INFORTUNATI2 giorni ago
Guai per Cataldi, i controlli preoccupano: lo stop si allunga
-
CALCIOMERCATO LAZIO1 giorno ago
UFFICIALE: Pinamonti alla Lazio a titolo definitivo
-
CALCIOMERCATO LAZIO5 ore ago
Torna di moda il nome di Diogo Leite in caso di addio di Romagnoli