CALCIOMERCATO LAZIO
Ratkov apre al Siviglia, trattativa in corso: dettagli e formula
Petar Ratkov, come riportato da Gianluca Di Marzio, avrebbe aperto al Siviglia, in Spagna, per un trasferimento in extremis a fine mercato. Dopo i no a Dinamo Mosca, Stella Rossa e Southampton, il semaforo verde potrebbe arrivare ora.
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Calciomercato: Ratkov vicino al Siviglia, tutti gli aggiornamenti
Un trasferimento sperato dalla Lazio, soprattutto dopo le valutazioni tecniche fatte da Gattuso e la bocciatura arrivata dopo la sfida contro il Bologna. La formula che si sta studiando è quella del prestito con diritto di riscatto, studiata affinché l’ex Salisburgo possa lasciare Formello senza troppi intoppi e problemi. Un suo possibile addio, sommato a quello di Gabriele Artistico, può aprire all’innesto di un altro attaccante oltre a quello di Andrea Pinamonti. Situazione da monitorare passo dopo passo.
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CLASSIFICA SERIE A 2026-27
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Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
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