CALCIOMERCATO LAZIO
Ratkov, è caos mercato: spunta un altro club dalla Francia
Petar Ratkov è uno dei protagonisti di questo finale di mercato della Lazio; oltre al Siviglia, che ha formulato l’offerta per l’ex Salisburgo, sarebbe spuntato un altro club dalla Francia interessato al centravanti. Ecco le ultime.
Leggi anche: Cancellieri punta i piedi, non è detto che parta: lo scenario che preoccupa la Lazio
Calciomercato: su Ratkov spunta anche il Tolosa, tutti gli aggiornamenti
Secondo quanto riferito da Matteo Moretto, noto esperto di mercato, su Petar Ratkov sarebbe piombato con forza dalla Francia anche il Tolosa. Al momento, il Siviglia è molto avanti, o almeno sembra, ma gli ultimi giorni di calciomercato potranno essere decisivi in un senso o nell’altro. Gattuso, dopo la trasferta di Bologna, ha detto chiaramente che il centravanti è fuori dal progetto e va trovata una soluzione. La dirigenza biancoceleste è a lavoro, si attendono ulteriori sviluppi.
Redazione Lazionews.eu
@Copyright Lazionews.eu – Riproduzione, anche parziale, vietata. Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge.
TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – TELEGRAM
TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – WHATSAPP
CLASSIFICA SERIE A 2026-27
|#
|Squadra
|Pt
|G
|1
|Roma
|3
|1
|2
|Inter
|3
|1
|3
|Napoli
|3
|1
|4
|Lecce
|3
|1
|5
|Milan
|3
|1
|6
|Atalanta
|3
|1
|7
|Cagliari
|3
|1
|8
|Juventus
|3
|1
|9
|LAZIO
|3
|1
|10
|Como
|1
|1
|11
|Udinese
|1
|1
|12
|Sassuolo
|0
|1
|13
|Torino
|0
|1
|14
|Frosinone
|0
|1
|15
|Parma
|0
|1
|16
|Bologna
|0
|1
|17
|Genoa
|0
|1
|18
|Venezia
|0
|1
|19
|Monza
|0
|1
|20
|Fiorentina
|0
|1
Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
PIÙ LETTI
-
CALCIOMERCATO LAZIO3 ore ago
Calciomercato Lazio estate 2026: tutte le trattative, acquisti e cessioni
-
INFORTUNATI2 giorni ago
Guai per Cataldi, i controlli preoccupano: lo stop si allunga
-
CALCIOMERCATO LAZIO1 giorno ago
UFFICIALE: Pinamonti alla Lazio a titolo definitivo
-
CALCIOMERCATO LAZIO5 ore ago
Torna di moda il nome di Diogo Leite in caso di addio di Romagnoli