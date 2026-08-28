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CALCIOMERCATO LAZIO

Ratkov, è caos mercato: spunta un altro club dalla Francia

Published

2 ore ago

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Ratkov Tolosa

Petar Ratkov è uno dei protagonisti di questo finale di mercato della Lazio; oltre al Siviglia, che ha formulato l’offerta per l’ex Salisburgo, sarebbe spuntato un altro club dalla Francia interessato al centravanti. Ecco le ultime.

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Calciomercato: su Ratkov spunta anche il Tolosa, tutti gli aggiornamenti

Secondo quanto riferito da Matteo Moretto, noto esperto di mercato, su Petar Ratkov sarebbe piombato con forza dalla Francia anche il Tolosa. Al momento, il Siviglia è molto avanti, o almeno sembra, ma gli ultimi giorni di calciomercato potranno essere decisivi in un senso o nell’altro. Gattuso, dopo la trasferta di Bologna, ha detto chiaramente che il centravanti è fuori dal progetto e va trovata una soluzione. La dirigenza biancoceleste è a lavoro, si attendono ulteriori sviluppi.

Redazione Lazionews.eu

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Sono redattore di Lazionews.eu e inviato da poco più di un anno. 29 anni, ho collaborato con diversi giornali online, sportivi e non, maturando una pluriennale esperienza nel settore. Seguo la Lazio con professionalità e serietà. Ho conseguito una laurea magistrale in Filologia Moderna all'università La Sapienza di Roma.

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