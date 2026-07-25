Niente Al Sadd: Sarri chiama Romagnoli all’Atalanta

Sfumato il trasferimento all’Al Sadd, la Lazio cerca una nuova casa per Romagnoli: il difensore italiano potrebbe seguire mister Sarri all’Atalanta in questa sessione di calciomercato.

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Calciomercato Lazio, Romagnoli all’Atalanta con Sarri: le ultime

AGGIORNAMENTO 25 LUGLIO – Nonostante sia sfumato il passaggio in Qatar, e contestualmente si sia volatilizzato da 6 milioni stagionali, Romagnoli resta in uscita dalla Lazio, che vuole alleggerirsi del pesante ingaggio da 5 milioni di euro lordi. Secondo il Messaggero, una possibile destinazione potrebbe essere l’Atalanta, dove Sarri spinge per riabbracciare il suo pretoriano di difesa. Resta però il desiderio del giocatore di non vestire la maglia di un’altra squadra di Serie a per rispetto dei tifosi laziali.

Per il Messaggero Romagnoli potrebbe ancora finire all’Al Sadd, il club col quale sembrava tutto fatto lo scorso gennaio prima del clamoroso dietrofront nelle ultime battute di mercato. Per Il Messaggero però non è da scartare a priori l’ipotesi che Sarri lo voglia con se nella sua prossima esperienza in panchina che stando alle voci più insistenti potrebbe essere all’Atalanta. Romagnoli è sempre stato imprescindibile per il tecnico ed è piuttosto credibile che non voglia rinunciare al centrale. Romagnoli inoltre è abituato a giocare a quattro dietro, l’Atalanta no e dunque un rinforzo di questo tipo aiuterebbe senz’altro il tecnico nella costruzione della difesa.

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