L’attacco della Lazio ha fatto moltissima fatica a creare pericoli alle difese avversarie nella passata stagione e, per questa ragione, la dirigenza starebbe pensando a un nuovo innesto in questo calciomercato estivo: si tratta di Sebastiano Esposito, in forza al Cagliari.

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Calciomercato Lazio: piace Esposito del Cagliari, tutti gli aggiornamenti

AGGIORNAMENTO 1 AGOSTO – Secondo quanto riportato da Slot Mercato, la Lazio non avrebbe abbandonato la pista Sebastiano Esposito. Gattuso stravede per il centravanti in forza ai sardi e, per questo, accoglierebbe assolutamente di buon grado un suo eventuale approdo a Formello. La situazione è da monitorare.

AGGIORNAMENTO 2 GIUGNO – Secondo quanto riportato da La Stampa nella sua edizione odierna, non ci sarebbe solo la Lazio su Sebastiano Esposito del Cagliari. Anche il Torino (oltre al Como) starebbe monitorando il giocatore. I granata ritengono tuttavia troppo alte le pretese dei sardi per cedere l’attaccante. I costi del cartellino si aggirano infatti sui 15 milioni di euro per via del 40% sulla futura rivendita che finirebbe nelle casse dell’Inter.

AGGIORNAMENTO 31 MAGGIO – Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de Il Tempo, la Lazio starebbe guardando con attenzione a Sebastiano Esposito del Cagliari, fratello di Pio, attaccante dell’Inter. Secondo il quotidiano romano, il nome dell’attaccante dei sardi è uno tra i più caldi sul taccuino del Ds dei biancocelesti. Già in passato era un pallino di Lotito, ora le cose possono concretizzarsi. Gli insulari verseranno 4 milioni di euro all’Inter per il riscatto, con il 40% sulla futura rivendita se questa avverrà al di sopra del pezzo di acquisto. Nell’ultima stagione ha realizzato 7 gol e 6 assist.

Secondo quanto riportato da Nicolò Schira, la Lazio starebbe monitorando con grande attenzione Sebastiano Esposito. Il profilo piace e si potrebbe tentare l’affondo, specialmente nel caso in cui il riscatto di Daniel Maldini non dovesse avere luogo. Arrivato a Cagliari dall’Inter la scorsa estate, in prestito con obbligo di riscatto fissato a 4 milioni di euro, più il 40% della rivendita se superiore a tale cifra, il classe 2002 sta facendo registrare numeri importanti. Con i sardi, infatti, ha segnato 7 gol e i servito 6 assist in 33 presenze: numeri importanti per una seconda punta che non ha mai sfondato il tetto delle 10 reti stagionali.

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