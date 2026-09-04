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CALCIOMERCATO LAZIO

Si cerca un innesto in difesa: proposto Joao Silva

Published

21 minuti ago

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Silva Lazio

L’addio di Romagnoli ha lasciato uno slot da completare in difesa: il mercato degli svincolati offre, fra gli altri, anche il nome di Joao Silva, proposta dall’agente alla Lazio.

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Silva proposto alla Lazio: le ultime

In seguito al trasferimento di Romagnoli all’Al Sadd, Fabiani non ha chiuso le porte a un possibile intervento sul mercato degli svincolati. Come riportato dal Corriere dello Sport, per il ruolo di difensore sarebbe stato accostato Joao Silva, attualmente senza contratto dopo essere andato in scadenza con lo Sport Recife. L’ultima stagione, però, l’ha trascorsa a Tondela, in seconda serie brasiliana, dove ha messo insieme 12 presenze. Il portoghese classe 1999, inoltre, è rappresentato dagli stessi agenti di Doekhi, arrivato anche lui a parametro zero in estate. Al momento, si tratta di una semplice suggestione. Di un accostamento di mercato.

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Dalla passione per lo sport al suo racconto. Laureato in Giurisprudenza all’Università Statale di Milano, scrivo articoli per il web e collaboro con LazioNews.eu da novembre 2025.

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