CALCIOMERCATO LAZIO
Lazio, occhi su Simovic: chi è il nuovo obiettivo di mercato dei biancocelesti
C’è un giovanissimo nel mirino della Lazio, secondo quanto riportato da Tutto Mercato Web: la società biancoceleste starebbe tenendo d’occhio per il futuro un difensore centrale classe 2009; si tratta di Ante Simovic, attualmente in forza alle giovanili dell’Hajduk Spalato.
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Calciomercato: la Lazio punta il giovane Simovic, tutti gli aggiornamenti
AGGIORNAMENTO 4 NOVEMBRE – Il club biancoceleste continua a monitorare il mercato dei baby all’estero: sondaggi in corso per Ante Simovic, difensore centrale croato, anche lui classe 2009. Attualmente gioca nell’under 17 dell’Hajduk Spalato, ha il contratto in scadenza a giugno 2027. Può rappresentare un’occasione per gennaio oppure per la prossima stagione
Per caratteristiche tecniche, Simovic è stato paragonato ad Alaba, che ha da poco firmato con l’Udinese. Il croato risalta per le sue ottime qualità tecniche con il piede sinistro, oltre che per una grande velocità. Ciò non significa che avrà lo stesso impatto dell’ex Real Madrid ma ci aiuta a collocare il giocatore. Si tratterebbe di un giovane talentuoso come altri calciatori che i biancocelesti possono vantare in quel reparto.
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Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
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