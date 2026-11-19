Il Messaggero nella sua edizione odierna torna a parlare del centrocampista della Lazio Kenneth Taylor, oggetto del desiderio di diversi club in vista della sessione di calciomercato di gennaio. Il giocatore ha già comunicato i suoi piani a Gattuso.

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Il punto sul futuro di Taylor: il giocatore non vuole lasciare la Lazio

Per il quotidiano Taylor nonostante il tanto interesse mostrato nei suoi confronti non avrebbe intenzione di lasciare la Lazio a gennaio e lo avrebbe già comunicato a Gattuso. La volontà dell’ex Ajax è quella di restare a Roma almeno fino al termine della stagione e aiutare la squadra.

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