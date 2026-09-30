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Taylor può essere sacrificato sull’altare del bilancio: il mercato di gennaio fa paura

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3 ore ago

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Taylor calciomercato

Nella deludente stagione della Lazio dello scorso anno c’è un giocatore che ha brillato più degli altri: si tratta di Kenneth Taylor, fortemente corteggiato dai club di Premier League, e che sull’altare del bilancio potrebbe essere sacrificato in vista del mercato di gennaio.

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Calciomercato: Taylor può lasciare la Lazio, tutti gli aggiornamenti

AGGIORNAMENTO 30 SETTEMBRELa Lazio deve evitare ulteriori provvedimenti sul mercato e, per far questo, deve rientrare in determinati parametri economico-finanziari. Secondo Il Messaggero, infatti, tra le possibili ghiotte plusvalenze ci sarebbe anche quella di Taylor, corteggiato molto in Europa e che da poco ha anche riconquistato la nazionale olandese. In estate c’erano state già voci di addio, ora il timore è che possano concretizzarsi a gennaio.

AGGIORNAMENTO 20 AGOSTO – Secondo il Messaggero, in casa Lazio c’è il timore che Taylor possa salutare alle battute finali del mercato. Il prezzo fissato, comunque, resta alto: 40-45 milioni di euro. In tal caso, la cessione dell’olandese permetterebbe di iscrivere una notevole plusvalenza a bilancio, dato che è stato comprato appena sei mesi fa per 15 milioni di euro più 3 di bonus e il 10% sulla futura rivendita. Se resterà, al termine della sessione scatterà il bonus fedeltà, che porterà lo stipendio a salire di 190.000 euro.

AGGIORNAMENTO 18 AGOSTO – Secondo quanto riportato da Calciomercato.it, i mal di pancia di Kenneth Taylor sarebbero aumentati al punto da – sempre secondo quanto rivelato – spingerlo a richiedere la cessione alla dirigenza. Il presidente Lotito, però, non concederà sconti: la richiesta per farlo partire è di 50 milioni di euro.

AGGIORNAMENTO 31 LUGLIONon solo la Juventus, quindi. Secondo quanto riportato da Il Tempo, su Kenneth Taylor sarebbe tornata in pressing anche la Premier League. Alcuni club del massimo campionato di calcio inglese sarebbero interessati al centrocampista olandese, ma certamente la Lazio non lo lascerebbe partire per quattro soldi. A fronte di una offerta di 40 milioni, ecco che l’ex Ajax potrà lasciare la Capitale.

Secondo quanto riportato da il Messaggero, diversi club di Premier League avrebbero puntato Taylor, arrivato alla Lazio nel mercato di gennaio. Il centrocampista ha dichiarato di trovarsi bene in biancoceleste, ma non ha nascosto l’ambizione di fare un salto in avanti in carriera. La società, però, spara alto per una sua cessione: 40 milioni di euro. Qualora partisse, sarebbe realizzata un’altra plusvalenza importante da iscrivere a bilancio.

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Dalla passione per lo sport al suo racconto. Laureato in Giurisprudenza all’Università Statale di Milano, scrivo articoli per il web e collaboro con LazioNews.eu da novembre 2025.

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