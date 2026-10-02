La Juventus torna su Taylor, a gennaio potrebbe salutare: ecco lo scenario

Dopo il battibecco con Gattuso in allenamento, le voci sul futuro di Kenneth Taylor alla Lazio si era fatte torbide, per poi però rientrare; nelle ultime ore, invece, la Juventus avrebbe messo nuovamente gli occhi sul centrocampista olandese, che piacerebbe molto a Spalletti. Ecco le ultime.

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Calciomercato: la Juventus su Taylor della Lazio, tutti gli aggiornamenti

AGGIORNAMENTO 2 OTTOBRE – A gennaio, secondo quanto riferito da Calciomercato.it, Kenneth Taylor potrebbe lasciare la Lazio. Al club biancoceleste servono eccome delle ghiotte plusvalenze e, quella dell’olandese, sarebbe una delle più cospicue. I pezzi a centrocampo ai bianconeri servono come il pane, l’ex Ajax era stato adocchiato già in estate per poi però arrestare l’avanzata. Ora, con un’offerta irrinunciabile, Taylor potrà lasciare la Lazio.

AGGIORNAMENTO 1 AGOSTO – La Lazio spara alto per il suo gioiellino Taylor: 50 milioni di euro. Secondo il Corriere dello Sport, questo sarebbe il prezzo fissato da Lotito, che ha acquistato l’olandese sei mesi fa per appena 15 milioni di euro. Juventus avvisata: il diverbio con Gattuso è già rientrato e Kenneth non è in vendita, a meno di offerte folli.

Secondo quanto riferito nelle ultime ore, Kenneth Taylor starebbe ricevendo la corte da parte di Carnevali e, quindi, della Juventus. Il centrocampista olandese, arrivato a gennaio scorso alla Lazio, piacerebbe molto a Luciano Spalletti. L’ex Ajax, secondo quanto raccolto, avrebbe chiesto alla società biancoceleste di cambiare aria, al di là del confronto/scontro avuto con il tecnico calabrese.

Mesi fa si era parlato di un interessamento da parte della Premier, poi non concretizzatosi. Ora la Vecchia Signora potrebbe affondare il colpo nelle prossime settimane, ma la Lazio per lasciarlo partire chiederà certamente una cifra considerevole. Carnevali e Massara sono alla ricerca di un nuovo innesto per il centrocampo della Juventus, e l’olandese potrebbe rappresentare un’occasione ghiotta da non lasciarsi sfuggire. In tal senso, le prossime settimane potranno essere decisive.

di Claudio Troilo

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