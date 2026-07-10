CALCIOMERCATO LAZIO
Tchaouna a un passo dal Coventry City, la Lazio incassa una percentuale
Loum Tchaouna cambia squadra, a un passo il suo trasferimento al Coventry City di Frank Lampard: la Lazio ha una percentuale sulla rivendita.
Leggi anche: Gila saluta: “Grazie a tutti coloro che lavorano alla Lazio, società incredibile” (VIDEO)
Tchaouna a un passo dal Coventry City, la Lazio ha una percentuale
Come riportato poco fa da Fabrizio Romano, Loum Tchaouna diventerà un nuovo giocatore del Coventry City per 20 milioni di euro. L’esterno francese classe 2003 resterà in Premier League dopo la retrocessione col Burnley, approdando nel club allenato da Frank Lampard. La Lazio si era riservata il 10% della futura rivendita al momento della cessione e dunque guadagnerà circa 2 milioni di euro dall’affare.
@Copyright Lazionews.eu
Riproduzione, anche parziale, vietata. Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge.
TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – TELEGRAM
TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – WHATSAPP
PIÙ LETTI
-
CALCIOMERCATO LAZIO4 ore ago
UFFICIALE: Mario Gila è un nuovo giocatore del Milan
-
CALCIOMERCATO LAZIO4 ore ago
Calciomercato Lazio estate 2026: tutte le trattative, acquisti e cessioni
-
CALCIOMERCATO LAZIO2 giorni ago
Provedel all’Inter, ci siamo: i nerazzurri comunicano l’acquisto
-
CALCIOMERCATO LAZIO1 giorno ago
Diogo Leite ha scelto l’Arabia: è vicino all’Al-Diriyah