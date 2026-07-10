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Tchaouna a un passo dal Coventry City, la Lazio incassa una percentuale

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2 ore ago

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Loum Tchaouna cambia squadra, a un passo il suo trasferimento al Coventry City di Frank Lampard: la Lazio ha una percentuale sulla rivendita.

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Tchaouna a un passo dal Coventry City, la Lazio ha una percentuale

Come riportato poco fa da Fabrizio Romano, Loum Tchaouna diventerà un nuovo giocatore del Coventry City per 20 milioni di euro. L’esterno francese classe 2003 resterà in Premier League dopo la retrocessione col Burnley, approdando nel club allenato da Frank Lampard. La Lazio si era riservata il 10% della futura rivendita al momento della cessione e dunque guadagnerà circa 2 milioni di euro dall’affare. 

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Redattore sportivo, trasmettere le mie passioni attraverso la scrittura è la missione che punto a trasformare nel mio lavoro. Laureato in Filosofia all'Università La Sapienza di Roma, con l'Abruzzo nel cuore.

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