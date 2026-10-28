Connect with us

CALCIOMERCATO LAZIO

Idea Thorstvedt per giugno: ha il contratto in scadenza

Published

47 minuti ago

on

Thorstvedt Lazio

Incrocio di calciomercato per Lazio e Sassuolo: secondo calciomercato.it i biancocelesti starebbero pensando a Thorstvedt a parametro zero per giugno.

LEGGI ANCHE: Anche l’Olanda si gode Taylor: il post social è tutto per lui (FOTO)

Calciomercato Lazio, idea Thorstvedt a parametro zero: tutti gli aggiornamenti

Mezzala norvegese di esperienza in Serie A che a giugno potrebbe lasciare il Sassuolo a costo zero, secondo calciomercato.it quello del norvegese può diventare un nome caldo per la Lazio. Ad oggi non sembra esserci possibilità di rinnovo per il classe 1999 che sarebbe pronto per una nuova avventura. Fabiani lo tiene d’occhio.

@Copyright Lazionews.eu
Riproduzione, anche parziale, vietata. Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge.

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – TELEGRAM

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – WHATSAPP

Related Topics:

La nostra redazione nasce nel 2011, per la grande immensa passione per la Lazio che ci ha sempre guidato dalla nascita. Il nostro obiettivo è quello di rendere l'informazione biancoceleste libera da ogni tipo di commento e di opinione personale. A noi piace fare i 'cronisti', raccontare quello che vediamo, quello che ci viene detto attraverso le nostre esclusive, approfondire ogni tematica riguardante la prima squadra della Capitale. Il nostro slogan? "Lazionews.eu: la tua Lazio, in tempo reale". FORZA LAZIO!!!

Prossima partita Calendario ›
Serie A · 10ª 01/11/2026 · 15:00
Lazio
VS
Cagliari
Vai al calendario
Stadio Olimpico · Roma

Ultima partita Calendario ›
Serie A · 09ª 27/10/2026 · 18:30
Sassuolo
2-6
Finale
Lazio
Vittoria
Leggi la cronaca
Trasferta

CLASSIFICA SERIE A 2026-27

# Squadra Pt G
1 LAZIO 25 9
2 Inter 22 8
3 Roma 21 9
4 Como 20 9
5 Milan 18 8
6 Frosinone 14 8
7 Juventus 14 8
8 Torino 13 9
9 Cagliari 13 9
10 Napoli 11 8
11 Atalanta 10 8
12 Lecce 9 8
13 Bologna 8 8
14 Sassuolo 8 9
15 Monza 7 8
16 Genoa 7 8
17 Udinese 4 8
18 Fiorentina 4 8
19 Parma 4 8
20 Venezia 3 8
Scudetto
Champions League
Europa League
Conference League
Retrocessione

Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027

PIÙ LETTI