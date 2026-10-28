CALCIOMERCATO LAZIO
Idea Thorstvedt per giugno: ha il contratto in scadenza
Incrocio di calciomercato per Lazio e Sassuolo: secondo calciomercato.it i biancocelesti starebbero pensando a Thorstvedt a parametro zero per giugno.
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Calciomercato Lazio, idea Thorstvedt a parametro zero: tutti gli aggiornamenti
Mezzala norvegese di esperienza in Serie A che a giugno potrebbe lasciare il Sassuolo a costo zero, secondo calciomercato.it quello del norvegese può diventare un nome caldo per la Lazio. Ad oggi non sembra esserci possibilità di rinnovo per il classe 1999 che sarebbe pronto per una nuova avventura. Fabiani lo tiene d’occhio.
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CLASSIFICA SERIE A 2026-27
|#
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|G
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|LAZIO
|25
|9
|2
|Inter
|22
|8
|3
|Roma
|21
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|Como
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|8
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|8
Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
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