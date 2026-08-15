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Pazza idea Tomori per la difesa: il Milan apre, c’è una possibilità

Published

2 ore ago

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Tomori Lazio

Un nuovo nome è spuntato per il reparto arretrato della Lazio; si tratta di Fikayo Tomori, centrale di difesa del Milan non più nelle grazie di Amorim. Ci sarebbe uno spiraglio per trattare, con il club rossonero pronto ad aprire alla cessione.

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Calciomercato: alla Lazio piace Tomori del Milan, tutti gli aggiornamenti

Secondo quanto riferito da Il Messaggero nella sua edizione odierna, il nome di Fikayo Tomori è caldo sull’asse Milan-Lazio. Il centrale di difesa piace molto a Gattuso, che quindi lo accoglierebbe a braccia aperte. Dopo la trattativa che ha portato Gila in rossonero, ecco che questa volta il percorso potrebbe essere all’inverso. Da Milano a Roma, dal rossonero al biancoceleste. Il club meneghino avrebbe aperto alla cessione, e quindi a una eventuale trattativa. Nello scambio, eventualmente, potrebbe essere inserito anche Nuno Tavares: con il 40% della rivendita da concedere all’Arsenal, il portoghese può essere utilizzato come pedina di scambio.

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Sono redattore di Lazionews.eu e inviato da poco più di un anno. 29 anni, ho collaborato con diversi giornali online, sportivi e non, maturando una pluriennale esperienza nel settore. Seguo la Lazio con professionalità e serietà. Ho conseguito una laurea magistrale in Filologia Moderna all'università La Sapienza di Roma.

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