CALCIOMERCATO LAZIO
Pazza idea Tomori per la difesa: il Milan apre, c’è una possibilità
Un nuovo nome è spuntato per il reparto arretrato della Lazio; si tratta di Fikayo Tomori, centrale di difesa del Milan non più nelle grazie di Amorim. Ci sarebbe uno spiraglio per trattare, con il club rossonero pronto ad aprire alla cessione.
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Calciomercato: alla Lazio piace Tomori del Milan, tutti gli aggiornamenti
Secondo quanto riferito da Il Messaggero nella sua edizione odierna, il nome di Fikayo Tomori è caldo sull’asse Milan-Lazio. Il centrale di difesa piace molto a Gattuso, che quindi lo accoglierebbe a braccia aperte. Dopo la trattativa che ha portato Gila in rossonero, ecco che questa volta il percorso potrebbe essere all’inverso. Da Milano a Roma, dal rossonero al biancoceleste. Il club meneghino avrebbe aperto alla cessione, e quindi a una eventuale trattativa. Nello scambio, eventualmente, potrebbe essere inserito anche Nuno Tavares: con il 40% della rivendita da concedere all’Arsenal, il portoghese può essere utilizzato come pedina di scambio.
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