PEDRO CALCIOMERCATO PAIDEIA – L’operazione lampo che prevede il trasferimento di Pedro Rodriguez dalla Lazio alla Roma si sta concretizzando in questi minuti. Come anticipato dalla redazione di Lazionews.eu, questa mattina lo spagnolo ha svolto in gran segreto le visite mediche presso la clinica Paidea. Oggi sarà a Formello. Tuttavia, sempre secondo quanto raccolto, l’ex Barça non sarà a disposizione di Sarri per la prima di campionato al Castellani di Empoli.

Pedro, gli aggiornamenti LIVE

AGGIORNAMENTO ORE 13.15 – La Lazio, tramite i profili social, ha diffuso la prima foto, con tanto di maglia e sciarpa, di Pedro in biancoceleste. Lo spagnolo avrà la maglia numero nove.

AGGIORNAMENTO ORE 12:50 – Stando a quanto raccolto dalla nostra redazione, Pedro non sarà a disposizione di Maurizio Sarri per la gara di Empoli.

AGGIORNAMENTO ORE 12:20 – Secondo l’esperto di mercato Alfredo Pedullà, lo spagnolo avrebbe già completato le visite mediche ed ora è atteso a Formello.