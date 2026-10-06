Un ex Manchester Utd per la fascia della Lazio: ecco di chi si tratta

Un ex Manchester United, in particolare l’ivoriano Wilfried Zaha, è spuntato come profilo ipotetico per la fascia della Lazio. Fabiano lo starebbe monitorando come possibile colpo a parametro zero.

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Calciomercato: l’ex Manchester Utd Zaha come profilo per la fascia della Lazio, gli aggiornamenti

Secondo quanto riportato da 225foot ci sarebbe un nuovo nome accostato ai biancocelesti. Dopo la conclusione del contratto con il Galatasaray in estate, infatti, è ancora in cerca di una squadra Wilfried Zaha. L’esterno ivoriano, 33 anni, è reduce dai prestiti di un anno e mezzo in MLS con Charlotte, e di sei mesi al Lione, dopo aver giocato una sola stagione con il club turco, che lo aveva prelevato dal Crystal Palace nell’estate 2023.

Proprio in Inghilterra, in Premier League, l’esterno africano ha raccolto i numeri e le statistiche migliori. Al momento, secondo quanto riferito dal portale, il calciatore sarebbe seguito dal club biancoceleste e dall’Al-Ain, club degli Emirati Arabi.

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