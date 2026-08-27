Lazio, spunta Zebic per la difesa: primo contatto con la Dinamo Zagabria

Nuovo nome per la difesa: il club biancoceleste avrebbe messo gli occhi su Marko Zebic, giovane difensore centrale croato classe 2007 di proprietà della Dinamo Zagabria. Ecco tutti gli aggiornamenti di mercato.

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Calciomercato Lazio, occhi su Zebic della Dinamo Zagabria

A riportare l’indiscrezione è Rudy Galetti, secondo cui ci sarebbe già stato un primo contatto tra le parti per valutare le possibili modalità dell’operazione. Il giocatore avrebbe una valutazione di circa 2,5 milioni di euro, ed è presente anche l’interesse di un club di Premier League.

Zebic rappresenta uno dei giovani prospetti del vivaio della Dinamo. Nato a Zagabria l’8 gennaio 2007, il centrale è cresciuto nell’academy del club croato e nell’aprile 2025 ha firmato il suo primo contratto da professionista. La stessa Dinamo lo descriveva già allora come uno dei talenti più interessanti del proprio settore giovanile. Nella scorsa stagione il difensore ha iniziato a trovare spazio anche con la prima squadra, collezionando cinque presenze e 364 minuti complessivi.

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