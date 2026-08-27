Connect with us

CALCIOMERCATO LAZIO

Lazio, spunta Zebic per la difesa: primo contatto con la Dinamo Zagabria

Published

3 ore ago

on

Fabiani

Nuovo nome per la difesa: il club biancoceleste avrebbe messo gli occhi su Marko Zebic, giovane difensore centrale croato classe 2007 di proprietà della Dinamo Zagabria. Ecco tutti gli aggiornamenti di mercato.

Leggi anche: Cucchi: “Pinamonti ottimo acquisto, va sempre in doppia cifra e lavora per la squadra”

Calciomercato Lazio, occhi su Zebic della Dinamo Zagabria

A riportare l’indiscrezione è Rudy Galetti, secondo cui ci sarebbe già stato un primo contatto tra le parti per valutare le possibili modalità dell’operazione. Il giocatore avrebbe una valutazione di circa 2,5 milioni di euro, ed è presente anche l’interesse di un club di Premier League.

Zebic rappresenta uno dei giovani prospetti del vivaio della Dinamo. Nato a Zagabria l’8 gennaio 2007, il centrale è cresciuto nell’academy del club croato e nell’aprile 2025 ha firmato il suo primo contratto da professionista. La stessa Dinamo lo descriveva già allora come uno dei talenti più interessanti del proprio settore giovanile. Nella scorsa stagione il difensore ha iniziato a trovare spazio anche con la prima squadra, collezionando cinque presenze e 364 minuti complessivi.

@Copyright Lazionews.eu
Riproduzione, anche parziale, vietata.
Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge.

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – TELEGRAM

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – WHATSAPP

Related Topics:

Prossima partita Calendario ›
Serie A · 02ª 30/08/2026 · 20:45
Lazio
VS
Genoa
Probabili formazioni
Stadio Olimpico · Roma

Ultima partita Calendario ›
Serie A · 01ª 24/08/2026 · 18:30
Bologna
0-1
Finale
Lazio
Vittoria
Leggi la cronaca
Trasferta

CLASSIFICA SERIE A 2026-27

# Squadra Pt G
1 Roma 3 1
2 Inter 3 1
3 Napoli 3 1
4 Lecce 3 1
5 Milan 3 1
6 Atalanta 3 1
7 Cagliari 3 1
8 Juventus 3 1
9 LAZIO 3 1
10 Como 1 1
11 Udinese 1 1
12 Sassuolo 0 1
13 Torino 0 1
14 Frosinone 0 1
15 Parma 0 1
16 Bologna 0 1
17 Genoa 0 1
18 Venezia 0 1
19 Monza 0 1
20 Fiorentina 0 1
Scudetto
Champions League
Europa League
Conference League
Retrocessione

Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027

PIÙ LETTI