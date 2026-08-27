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CALCIOMERCATO LAZIO

Lazio, nuovo nome sulla fascia: se parte Cancellieri idea Zhegrova

Published

5 ore ago

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Il direttore sportivo della Lazio Angelo Fabiani Lazionews.eu

Secondo quanto affermato da Damiano Er Faina sul proprio profilo X, qualora la Lazio dovesse riuscire a cedere Matteo Cancellieri potrebbe fare un tentativo per Edon Zhegrova della Juventus.

Leggi Anche: Un altro club di A su Lazzari: Sassuolo defilato, Monza alla finestra

Fuori Cancellieri e dentro Zhegrova?

Come noto in casa Lazio se dovesse arrivare un’offerta concreta per Matteo Cancellieri, questa sarà valutata dal club biancoceleste. Il giocatore è in uscita e in caso di addio secondo quanto riportato da Damiano Er Faina, la Lazio potrebbe pensare a Zhegrova che alla Juventus non è titolare e nonostante il ko di Yildiz rischia di essere chiuso dai nuovi acquisti come Alajbegovic.

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