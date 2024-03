De Ligt: "La Lazio è forte in difesa, Sarri è molto tattico"

Tempo di lettura: 2 minuti

BAYERN MONACO LAZIO DE LIGT CONFERENZA - Anche Matthijs De Ligt si è presentato al fianco del suo tecnico, Thomas Tuchel, nella conferenza stampa della vigilia di Bayern Monaco - Lazio.

Le parole di de Ligt in conferenza stampa alla vigilia di Bayern Monaco - Lazio

Queste le dichiarazioni di de Ligt alla vigilia di Bayern Monaco - Lazio: "So che siamo in un momento difficile, ma la partita di domani è molto importante per tutta la stagione. Credo che siamo pronti".

Su un suo possibile addio

"Non ci penso. Sono molto felice al Bayern Monaco. Ovviamente non ho avuto una stagione facile finora, sono stato a lungo infortunato, ma in questo momento mi sento bene e sono in forma. Alla fine le decisioni le prende il mister. Ora sono di nuovo senza infortuni e mi sento bene. Voglio giocare e aiutare la squadra più che posso".

Su come battere la Lazio

"Lazio molto forte in difesa. Per noi è importante avere tanti uomini nella loro area e sfruttare le nostre occasioni. Dobbiamo essere sempre pronti e non prendere gol. Non sarà una partita facile".

Sull'addio di Tuchel

"Non sono io a dover analizzare questo aspetto. Anche noi giocatori siamo responsabili, facciamo tutto insieme. Se l'allenatore deve andare via dobbiamo anche dire che non abbiamo fatto un buon lavoro. Siamo in questo brutto periodo insieme e dobbiamo uscirne insieme. Per questo quella di domani è una partita estremamente importante".

Su Sarri

"Sono trascorsi cinque anni da quando ho lavorato con lui. È uno molto tattico ed è sempre difficile affrontare le sue squadre. Dobbiamo essere forti domani per vincere la gara".

Le parole di De Ligt a Mediaset

"Per noi e per loro è una partita molto importante. Stiamo vivendo un periodo un po' difficile visto che siamo a 10 punti dal Bayer Leverkusen in campionato, quindi per noi è una gara molto importante. Il Bayern Monaco è una delle squadre più forti al mondo, è obbligatorio quasi arrivare ai quarti. Ripeto, è una partita molto importante, ci ridarebbe energia vincere. Siamo giocatori del Bayern Monaco, lavoriamo per diventare migliori tutti i giorni e giocare meglio. Quando sei secondo in classifica per un calciatore del Bayern Monaco non è una cosa buona, stiamo lavorando per vincere la partita. Speriamo di riuscirci domani".

Sul contratto

"Per me questa partita è molto importante, sono stato mezza stagione infortunato ed è stato molto difficile. Quando sei un giocatore, vuoi sempre scendere in campo. Ora mi sento molto bene, sono in forma e ho confidenza con il campo. Spero di aiutare nel miglior modo possibile la squadra. Sì, mi vedo al Bayern anche in futuro. Ovviamente. Ho ancora 3 anni di contratto dopo questa estate, sono molto felice qua, speriamo domani sia una bella gara".