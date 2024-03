Bayern Monaco - Lazio, dove vedere il match in tv e streaming

Tempo di lettura: < 1 minuto

BAYERN MONACO LAZIO DOVE VEDERE - Manca sempre meno al ritorno degli ottavi di finale di Champions League tra Lazio e Bayern Monaco. I biancocelesti si recano in Baviera per cercare un posto nei quarti, alle ore 21 di domani, 5 marzo 2024. Ecco dove vedere il match in tv e streaming.

Ecco dove vedere Bayern Monaco - Lazio in tv e streaming

Bayern Monaco - Lazio, gara valida per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League, sarà trasmessa in chiaro su Canale 5, ma sarà visibile anche su Sky Sport Uno (201), su Sky Sport (252), ma anche in streaming su Mediaset Play, Sky Go e NOW.