Cataldi: "Rialzarsi sarà difficile, ma ce la dobbiamo fare"

CATALDI BAYERN LAZIO POST PARTITA - Bayern Monaco - Lazio termina 3-0. I biancocelesti ci provano con tutte le forze, ma salutano la Champions League, venendo eliminati dalla corazzata bavarese. Nel post partita del match dell'Allianz Arena, ha parlato Danilo Cataldi.

Bayern - Lazio, le parole di Cataldi nel post partita

Questa l'analisi fatta da Danilo Cataldi a Mediaset a pochi attimi dal termine di Bayern Monaco - Lazio:"Penso che abbiamo fatto una buona gara per 45 minuti, abbiamo avuto delle occasioni che non abbiamo sfruttato mentre loro alla prima occasione ci hanno fatto gol. Questa è la Champions, sapevamo la forza del Bayern, avevamo una chance che abbiamo sfruttato bene solo per 45 minuti".

Il match contro il Bayern

"Sapevamo che non sarebbe stato facile perché hanno giocatori di uno spessore importante, magari con un pizzico di fortuna in più poteva essere un’altra partita. Magari se non subiamo il secondo gol allo scadere nel secondo tempo possiamo dire ancora la nostra".

Sul domani

"Rialzarsi? Sarà difficile ma lo dobbiamo fare perché se vogliamo giocare queste partite tutti gli anni dobbiamo trovare la forza in campionato, sarà difficile ma ce la dobbiamo fare".

Le parole di Cataldi ai microfoni ufficiali biancocelesti

"Dispiace perché penso che nei 180 minuti qualche rimpianto c'è. Mi dispiace non poter dare come squadra una gioia a questa tifoseria. Ora dobbiamo ributtarci sul campionato cercando di giocare queste competizioni tutti gli anni. Cercheremo di dare il massimo".

Sul giocarsela con tutti

"Penso di si, non era contato neanche passare il girone perché quando hai davanti quelle squadre più esperte a livello europeo non è facile. Penso che abbiamo giocato alla pari per più di 100 minuti col Bayern ma la Lazio deve giocare queste competizione perché la tifoseria se lo merita ma senza tralasciare il campionato".

Sui tifosi

"I tifosi per noi sono la nostra normalità, ci danno la carica e per questo è un enorme dispiacere per non poter regalare alla nostra gente uno step in più che poteva significare tanto. Gli dico di starci vicini in questo finale di stagione perché sarà difficile.

Il più bel ricordo di questa Champions

"La partita d'andata, c'era un'atmosfera mai provata e voglio che questa squadra giochi tutti gli anni questa competizione".

Bayern - Lazio, le parole di Cataldi in zona mista

Queste le parole di Danilo Cataldi in zona mista: "Abbiamo fatto un buon primo tempo. Putroppo le occasioni oggi sono girate dalla loro parte. Noi abbiamo avuto due o tre occasioni per fare male. Hanno trovato questo gol rocambolesco a pochi minuti dalla fine del primo tempo che ci ha un po' tagliato le gambe. Il secondo purtoppo è arrivato a dieci secondi dalla fine del primo tempo e accettiamo il risultato. Forse potevamo fare qualcosa di più, mi dispiace perché era un'occasione importante. Speriamo di poter giocare queste partite più spesso".

Sugli obiettivi

"Il campionato rimane l'obiettivo primario, altrimenti queste competizioni le fai una volta ogni tanto e non cresci mai. Il campionato deve essere tutti gli anni il nostro obiettivo. Speriamo di recuperare le energie e buttarci sul campionato in cui possiamo recuperare punti, abbiamo la semifinale di Coppa Italia da giocare. Mancano ancora tre mesi per poter dire la nostra".

Sul carattere della Lazio

"La rabbia per venerdì c'era in settimana. Si sono dette tante cose, forse troppe. Quando ti ributti in una competizione del genere con un obiettivo così importante passa tutto in secondo piano. La squadra ci credeva anche oggi e l'ha dimostrato nel primo tempo, poi loro sono passati in vantaggio di due gol, si sono sciolti, abbiamo provato a difendere più alti, ma loro hanno tanta qualità. Mi dispiace per tutti i tifosi che sono arrivati qua e meritavano una gioia importante. Spero che questa squadra possa rigiocare queste partite prima possibile".

Su cosa lascia questa partita

"Questa partita ci deve lasciare consapevolezza che la Lazio deve giocare queste partite e deve pensare di poterle giocare alla pari. Tra andata e ritorno si è giocato alla pari per parecchio, ora bisogna trovare la consapevolezza come squadra e come società di arrivare a questi livelli. A questi livelli si arriva se tutti gli anni si giocano queste competizioni e si affrontano queste squadre qua".

Sui tifosi a Monaco

"I tifosi sono straordinari. Ho visto tanti video in questi giorni in cui erano già qui e c'è dispiacere per loro. Volevamo dare una gioia che negli ultimi venti anni mancava. Per quanto riguarda il campionato non so quante chances abbiamo, so che dobbiamo correre anche forte perché quest'anno si sono buttate dentro anche squadre che all'inizio in griglia non erano considerate. Penso che la Lazio deve avere l'obiettivo di vincere tutte le partite da qua fino alla fine. Se la Lazio gioca alla pari con il Bayern Monaco non vedo perché non possa giocare le partite alla pari contro le squadre del proprio campionato. Se la Lazio ha la mentalità da Champions in campionato riusciamo a recuperare posizioni".

Sulla mentalità

"Qualsiasi competizione si giochi si deve giocare per vincere. Anni fa quando si parlava di lasciare andare l'Europa League, io non ho mai capito il perché. L'Europa League è una competizione importante, negli ultimi anni più complicata quando scendono le squadre della Champions. Qualunque competizione andremo a giocare l'anno prossimo si deve giocare per vincere, come la Coppa Italia o andare più avanti possibile in Champions League".