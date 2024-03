Bayern - Lazio, Sarri: "Il bilancio Champions League è positivo"

Tempo di lettura: 2 minuti

SARRI BAYERN LAZIO POST PARTITA - Bayern Monaco - Lazio termina 3-0. I biancocelesti ci provano con tutte le forze, ma salutano la Champions League, venendo eliminati dalla corazzata bavarese. Nel post partita del match dell'Allianz Arena, ha parlato Maurizio Sarri.

Le parole di Maurizio Sarri ai microfoni ufficiali biancocelesti e Sky Sport

Maurizio Sarri parla durante il post partita di Bayern Monaco - Lazio, le sue parole: "Il divario l'ho visto. Ma c'è qualcosa a cui penso da due settimane"

Sul risultato

"Dopo il secondo gol è iniziata un'altra partita. Il primo tempo l'abbiamo giocato su buoni livello, per di più contro il Bayern Monaco vero. Eravamo riusciti a stare dentro la partita, abbiamo avuto anche l'occasione per segnare. L'1-0 non ci avrebbe tolto le speranze, comunque. Il 2 a 0 ci ha fatto tornare negli spogliatoi delusi".

Sulle occasioni della partita d'andata

"Questo pensiero è due settimane che mi sfiora. Avevamo avuto occasioni importanti, poteva essere un'altra storia. Il divario tecnico, però, c'è".

L'idea del cambio modulo

"Non ho mai pensato di cambiare".

Il bilancio della Champions League

"Rimane positivo. Siamo riusciti a fare più vittorie che sconfitte. Tornare in Champions League? Siamo al limite. Il campionato non è stato ottimo finora. Vediamo se riusciamo a riconcentrarci e risalire".

Bayern Monaco - Lazio, Maurizio Sarri ai microfoni ufficiali biancocelesti

"Il rimpianto più importante è il finale della partita di andata, potevamo vincere in modo più ampio. Oggi il rimpianto è il gol preso a tempo scaduto su un calcio d’angolo che non c’era. Ci ha tolto le speranze. Fino a quel punto la squadra aveva tenuto bene il campo e avuto una palla gol con Ciro. Andare sotto di due in questo stadio diventa dura".

Sul percorso in Champions

"Il bilancio Champions è positivo. Fare più vittorie che sconfitte è positivo per una squadra come noi. Dobbiamo rimettere a posto un po’ di posizioni in campionato e risalire un po’. La Serie A è la competizione dove abbiamo fatto meno per le nostre potenzialità. Abbiamo ancora tante cose da fare".



Sul ricordo più bello di questa Champions

"E' la Champions che mi sono goduto di più. A Napoli la facevamo con la testa al campionato. Con la Juve è stato molto freddo e strano ad agosto. Questo è stato un bel percorso, ringrazio i tifosi che ci hanno seguito fino a qui anche se era meglio festeggiare in un altro modo. C’è differenza al livello tecnico con questo avversario".