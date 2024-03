Sarri: "Zaccagni e Vecino sono due giocatori da..."

Tempo di lettura: < 1 minuto

SARRI CONFERENZA ZACCAGNI VECINO BAYERN MONACO LAZIO - Il tema focale della conferenza stampa di oggi, 4 marzo 2024, è il match ritorno di Champions League contro il Bayern Monaco. La Lazio scenderà in campo per difendere con le unghie e coi denti il vantaggio dell'andata. Maurizio Sarri ha parlato anche del rientro di due pedine fondamentali per il proprio scacchiere: Matias Vecino e Mattia Zaccagni.

Le parole di Sarri

"Abbiamo dei giocatori che vengono da un periodo di inattività, il recupero non era di ottimo livello. Vecino e Zaccagni sono oggi due giocatori da spezzone da partita, in attesa di poterli allenare a fondo, anche se oggi fare allenamenti seri è impossibile, così come avere delle sensazioni sul recupero".