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COMUNICATI UFFICIALI

Per la Lazio allenamento aperto al pubblico: ecco quando, il comunicato

Published

5 ore ago

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Allenamento Lazio porte aperte comunicato ufficiale

La S.S. Lazio è lieta di annunciare che la seduta di allenamento in programma venerdì 28 agosto alle ore 18:00 sarà aperta ai tifosi biancocelesti: ecco le info nel comunicato ufficiale.

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Allenamento Lazio a porte aperte: il comunicato ufficiale

Un’occasione per i tifosi per vivere da vicino un momento di condivisione con la squadra.

I cancelli dello Stadio Fersini, con accesso da Via della Selvotta, apriranno alle ore 17:00, così da favorire un ingresso ordinato e consentire ai tifosi di prendere posto in tribuna prima dell’inizio della seduta.

MODALITÀ DI ACCESSO

Per partecipare sarà necessario ottenere, a titolo gratuito, un tagliando di accesso – obbligatorio per tutti, anche per i minori – attraverso la piattaforma Vivaticket. La prenotazione avrà inizio oggi a partire dalle 16:00 fino a esaurimento disponibilità, nel rispetto della capienza autorizzata dell’impianto.

Si precisa che il voucher di accesso è obbligatorio per ogni partecipante, a prescindere dall’età del singolo richiedente.

Ogni persona potrà richiedere fino a un massimo di 4 tagliandi.

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Sono redattore di Lazionews.eu e inviato da poco più di un anno. 29 anni, ho collaborato con diversi giornali online, sportivi e non, maturando una pluriennale esperienza nel settore. Seguo la Lazio con professionalità e serietà. Ho conseguito una laurea magistrale in Filologia Moderna all'università La Sapienza di Roma.

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