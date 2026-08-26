COMUNICATI UFFICIALI
Per la Lazio allenamento aperto al pubblico: ecco quando, il comunicato
La S.S. Lazio è lieta di annunciare che la seduta di allenamento in programma venerdì 28 agosto alle ore 18:00 sarà aperta ai tifosi biancocelesti: ecco le info nel comunicato ufficiale.
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Allenamento Lazio a porte aperte: il comunicato ufficiale
Un’occasione per i tifosi per vivere da vicino un momento di condivisione con la squadra.
I cancelli dello Stadio Fersini, con accesso da Via della Selvotta, apriranno alle ore 17:00, così da favorire un ingresso ordinato e consentire ai tifosi di prendere posto in tribuna prima dell’inizio della seduta.
MODALITÀ DI ACCESSO
Per partecipare sarà necessario ottenere, a titolo gratuito, un tagliando di accesso – obbligatorio per tutti, anche per i minori – attraverso la piattaforma Vivaticket. La prenotazione avrà inizio oggi a partire dalle 16:00 fino a esaurimento disponibilità, nel rispetto della capienza autorizzata dell’impianto.
Si precisa che il voucher di accesso è obbligatorio per ogni partecipante, a prescindere dall’età del singolo richiedente.
Ogni persona potrà richiedere fino a un massimo di 4 tagliandi.
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CLASSIFICA SERIE A 2026-27
|#
|Squadra
|Pt
|G
|1
|Roma
|3
|1
|2
|Inter
|3
|1
|3
|Napoli
|3
|1
|4
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|Monza
|0
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|Fiorentina
|0
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Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
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