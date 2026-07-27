COMUNICATI UFFICIALI
Amichevole con l’Avellino a porte chiuse, il comunicato della Lazio
La Lazio ha diramato un comunicato ufficiale in cui annuncia che l’amichevole contro l’Avellino si disputerà sul campo centrale di Formello a porte chiuse, come avvenuto anche con la Flaminia Civita Castellana.
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Il comunicato ufficiale della Lazio sull’amichevole contro l’Avellino.
“La S.S. Lazio rende noto che l’amichevole contro l’Avellino, prevista per sabato 1° agosto alle ore 11:00, si terrà sul campo centrale del Training Center di Formello, a causa dei lavori in atto sul manto erboso dello stadio Mirko Fersini. La gara, dunque, verrà disputata a porte chiuse”.
“Il match sarà trasmesso in diretta streaming su sslazio.it, sull’App ufficiale della S.S. Lazio, su Lazio Style Radio, anche in FM sugli 89.3 MHz, sul canale YouTube del Club, DAZN e Sportitalia”.
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